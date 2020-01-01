SUSHI (SUSHI) tokenomika

SUSHI (SUSHI) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o SUSHI (SUSHI) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

SUSHI (SUSHI) informácie

SushiSwap allows users to mine the governance token SUSHI by staking the mainstream LP tokens on UniswapV2. Each block is issued 100 SUSHI, these tokens will be evenly deployed in all 13 pools, in the first two weeks, each block will get 1000 SUSHI, and the SUSHI/ETH pool will get 200 SUSHI. SUSHI tokens have no practical value and only have governance rights. Once Uniswap's liquidity is migrated to SushiSwap in the future, SUSHI token holders will share 0.05% of the transaction fee.

Oficiálna webová stránka:
https://sushi.com/
Biela kniha:
https://docs.sushi.com/pdf/whitepaper.pdf
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x6b3595068778dd592e39a122f4f5a5cf09c90fe2

SUSHI (SUSHI) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre SUSHI (SUSHI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 190.25M
$ 190.25M$ 190.25M
Celková ponuka:
$ 286.13M
$ 286.13M$ 286.13M
Počet coinov v obehu:
$ 285.40M
$ 285.40M$ 285.40M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 190.74M
$ 190.74M$ 190.74M
Historické maximum:
$ 23.409
$ 23.409$ 23.409
Historické minimum:
$ 0.45326569085810975
$ 0.45326569085810975$ 0.45326569085810975
Aktuálna cena:
$ 0.6666
$ 0.6666$ 0.6666

SUSHI (SUSHI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky SUSHI (SUSHI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SUSHI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SUSHI tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SUSHI tokenomiku, preskúmajte cenu SUSHI tokenu naživo!

Ako kúpiť SUSHI

Máte záujem pridať SUSHI (SUSHI) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu SUSHI vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

SUSHI (SUSHI) história cien

Analýza histórie cien SUSHI pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

SUSHI cenová predikcia

Chcete vedieť, kam SUSHI asi smeruje? Naša SUSHI stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.