Objavte kľúčové informácie o SUKU (SUKU) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:26:30 (UTC+8)
USD

SUKU (SUKU) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre SUKU (SUKU) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 12.89M
$ 12.89M
Celková ponuka:
$ 1.50B
$ 1.50B
Počet coinov v obehu:
$ 487.70M
$ 487.70M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 39.65M
$ 39.65M
Historické maximum:
$ 1.2783
$ 1.2783
Historické minimum:
$ 0.02400943782643274
$ 0.02400943782643274
Aktuálna cena:
$ 0.02643
$ 0.02643

SUKU (SUKU) informácie

Suku is on the mission to accelerate the adoption of real Web3. To get there, Suku is creating an ecosystem that interconnects web3 communities, that powers unique experiences, and utility, and provides simple tools to better onboard users into Web3. All, powered by SUKU. By creating an ecosystem with shared incentives for all web3 communities, Suku is fostering a space of collaboration and interoperability like never seen before in Web3.

Oficiálna webová stránka:
https://www.suku.world/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x0763fdCCF1aE541A5961815C0872A8c5Bc6DE4d7

SUKU (SUKU) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky SUKU (SUKU) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SUKU tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SUKU tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SUKU tokenomiku, preskúmajte cenu SUKU tokenu naživo!

Ako kúpiť SUKU

Máte záujem pridať SUKU (SUKU) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu SUKU vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

SUKU (SUKU) história cien

Analýza histórie cien SUKU pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

SUKU cenová predikcia

Chcete vedieť, kam SUKU asi smeruje? Naša SUKU stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

