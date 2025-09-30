Sugar Boy (SUGAR) tokenomika

Sugar Boy (SUGAR) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Sugar Boy (SUGAR) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 14:38:53 (UTC+8)
USD

Sugar Boy (SUGAR) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Sugar Boy (SUGAR) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 400.32K
$ 400.32K$ 400.32K
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 976.38M
$ 976.38M$ 976.38M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 410.00K
$ 410.00K$ 410.00K
Historické maximum:
$ 0.02724
$ 0.02724$ 0.02724
Historické minimum:
$ 0.000394725652229912
$ 0.000394725652229912$ 0.000394725652229912
Aktuálna cena:
$ 0.00041
$ 0.00041$ 0.00041

Sugar Boy (SUGAR) informácie

Sugar Boy is a meme coin centered around a playful, youthful character who lives a lavish life and share his $SUGAR.

Oficiálna webová stránka:
https://dexscreener.com/tron/TW6KyaVEe7DGcL8dkd8yV88C2jAoyt3Ubk
Prieskumník blokov:
https://tronscan.org/#/token20/TQKQRxEDH2vhtxGB4obGeHwu7AqGDryU3C

Sugar Boy (SUGAR) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Sugar Boy (SUGAR) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SUGAR tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SUGAR tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SUGAR tokenomiku, preskúmajte cenu SUGAR tokenu naživo!

Ako kúpiť SUGAR

Máte záujem pridať Sugar Boy (SUGAR) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu SUGAR vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Sugar Boy (SUGAR) história cien

Analýza histórie cien SUGAR pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

SUGAR cenová predikcia

Chcete vedieť, kam SUGAR asi smeruje? Naša SUGAR stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov