Super Trump (STRUMP) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Super Trump (STRUMP) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 14:38:39 (UTC+8)
USD

Super Trump (STRUMP) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Super Trump (STRUMP) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 289.76K
Celková ponuka:
$ 2.34B
Počet coinov v obehu:
$ 1.84B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 410.02K
Historické maximum:
$ 0.03109
Historické minimum:
$ 0.00000514655673413
Aktuálna cena:
$ 0.0001577
Super Trump (STRUMP) informácie

Super Strump is a meme coin on Ethereum.

Oficiálna webová stránka:
https://supertrumpcoin.io/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x7039cd6d7966672f194e8139074c3d5c4e6dcf65

Super Trump (STRUMP) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Super Trump (STRUMP) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet STRUMP tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu STRUMP tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili STRUMP tokenomiku, preskúmajte cenu STRUMP tokenu naživo!

