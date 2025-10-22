StrikeBit AI (STRIKE) tokenomika

StrikeBit AI (STRIKE) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o StrikeBit AI (STRIKE) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
StrikeBit AI (STRIKE) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre StrikeBit AI (STRIKE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 2.63M
Celková ponuka:
$ 2.00B
Počet coinov v obehu:
$ 209.90M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 25.08M
Historické maximum:
$ 0.045
Historické minimum:
$ 0.01216602536876859
Aktuálna cena:
$ 0.01254
StrikeBit AI (STRIKE) informácie

StrikeBit is redefining crypto trading with the power of AI Agents. Platform enables users to launch customizable AI-driven agents that execute market strategies, analyze trends, and unlock profitable opportunities. From options and perpetual trading insights to a prediction marketplace designed for strategic bets, StrikeBit delivers a comprehensive ecosystem for traders. Whether you use your agents for advanced strategies or trade them for value, StrikeBit puts the future of AI-powered trading in your hands.

Oficiálna webová stránka:
https://www.strikebit.io/
Biela kniha:
https://docs.strikebit.io/
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x2aa89a0113bcbbcdc5812c6df794e2d9650fc1af

StrikeBit AI (STRIKE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky StrikeBit AI (STRIKE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet STRIKE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu STRIKE tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili STRIKE tokenomiku, preskúmajte cenu STRIKE tokenu naživo!

Ako kúpiť STRIKE

Máte záujem pridať StrikeBit AI (STRIKE) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu STRIKE vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

StrikeBit AI (STRIKE) história cien

Analýza histórie cien STRIKE pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

STRIKE cenová predikcia

Chcete vedieť, kam STRIKE asi smeruje? Naša STRIKE stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

