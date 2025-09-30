Stargate Finance (STG) tokenomika

Stargate Finance (STG) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Stargate Finance (STG) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 14:37:56 (UTC+8)
Stargate Finance (STG) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Stargate Finance (STG) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 125.85M
$ 125.85M
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 660.95M
$ 660.95M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 190.40M
$ 190.40M
Historické maximum:
$ 4.338
$ 4.338
Historické minimum:
$ 0.10162599944782422
$ 0.10162599944782422
Aktuálna cena:
$ 0.1904
$ 0.1904

Stargate Finance (STG) informácie

Stargate is a fully composable liquidity transport protocol that lives at the heart of Omnichain DeFi.

Oficiálna webová stránka:
https://stargate.finance/
Biela kniha:
https://www.dropbox.com/s/gf3606jedromp61/Delta-Solving.The.Bridging-Trilemma.pdf
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xAf5191B0De278C7286d6C7CC6ab6BB8A73bA2Cd6

Stargate Finance (STG) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Stargate Finance (STG) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet STG tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu STG tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili STG tokenomiku, preskúmajte cenu STG tokenu naživo!

Ako kúpiť STG

Máte záujem pridať Stargate Finance (STG) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu STG vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Stargate Finance (STG) história cien

Analýza histórie cien STG pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

STG cenová predikcia

Chcete vedieť, kam STG asi smeruje? Naša STG stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

