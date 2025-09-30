StratifyX (STFX) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o StratifyX (STFX) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:25:37 (UTC+8)
USD

StratifyX (STFX) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre StratifyX (STFX) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
--
----
Celková ponuka:
--
----
Počet coinov v obehu:
--
----
FDV (plne zriedené ocenenie):
--
----
Historické maximum:
$ 1.28
$ 1.28$ 1.28
Historické minimum:
--
----
Aktuálna cena:
$ 0.00000000000000486
$ 0.00000000000000486$ 0.00000000000000486

StratifyX (STFX) informácie

StratifyX is the world’s first Web3 & AI-powered open-source ecosystem for quantitative strategies.

Oficiálna webová stránka:
https://www.stratifyx.org
Biela kniha:
https://stratifyx.gitbook.io/stratifyx
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x751e35badde1a86e7cac2b3524753952df86fb10

StratifyX (STFX) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky StratifyX (STFX) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet STFX tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu STFX tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili STFX tokenomiku, preskúmajte cenu STFX tokenu naživo!

Ako kúpiť STFX

Máte záujem pridať StratifyX (STFX) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu STFX vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

StratifyX (STFX) história cien

Analýza histórie cien STFX pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

STFX cenová predikcia

Chcete vedieť, kam STFX asi smeruje? Naša STFX stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

