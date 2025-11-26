StarHeroes (STARHEROES) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o StarHeroes (STARHEROES) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 05:07:36 (UTC+8)
USD

StarHeroes (STARHEROES) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre StarHeroes (STARHEROES) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 594,64K
Celková ponuka:
$ 566,23M
Počet coinov v obehu:
$ 220,97M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1,88M
Historické maximum:
$ 1,3
Historické minimum:
$ 0,002644754081551781
Aktuálna cena:
$ 0,002691
StarHeroes (STARHEROES) informácie

Introducing StarHeroes by STAR Studio, a pioneering web3 gaming experience that transcends conventional space-shooters. With the backing from GameSwift, a Microsoft grant, and top industry leaders from Cyberpunk2077, The Witcher, and Ubisoft, StarHeroes emerges as the first-ever multiplayer space shooter designed for esports.

Oficiálna webová stránka:
https://starheroes.community/
Biela kniha:
https://wiki.starheroes.community/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xb299751b088336e165da313c33e3195b8c6663a6

StarHeroes (STARHEROES) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky StarHeroes (STARHEROES) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet STARHEROES tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu STARHEROES tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili STARHEROES tokenomiku, preskúmajte cenu STARHEROES tokenu naživo!

