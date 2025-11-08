Aktuálna dnešná cena StarHeroes je 0.003236USD. Trhová kapitalizácia STARHEROES je 712,094.7944566756808USD. Sledujte aktualizácie cien STARHEROES v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena StarHeroes je 0.003236USD. Trhová kapitalizácia STARHEROES je 712,094.7944566756808USD. Sledujte aktualizácie cien STARHEROES v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena StarHeroes (STARHEROES) je $ 0.003236, s 1.25% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny STARHEROES na USD konverzný kurz je $ 0.003236 za STARHEROES.
StarHeroes sa v súčasnosti radí na #2308 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 712.09K, pričom počet coinov v obehu je 220.05M STARHEROES. Počas posledných 24 hodín sa STARHEROESobchodovalo v rozmedzí od $ 0.003071 (low) do $ 0.003293 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 1.3053024632863512, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00283335761097623.
V krátkodobom vývoji sa STARHEROES zmenilo o +0.77% za poslednú hodinu a o -30.25% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 81.12K.
StarHeroes (STARHEROES) informácie o trhu
No.2308
$ 712.09K
$ 81.12K
$ 2.27M
220.05M
700,000,000
566,458,753.4483364
31.43%
ARB
Aktuálna trhová kapitalizácia StarHeroes je $ 712.09K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 81.12K. Počet coinov v obehu STARHEROES je 220.05M, pričom celková zásoba je 566458753.4483364. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 2.27M.
História cien StarHeroes v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.003071
24 hod Low
$ 0.003293
24 hod High
$ 0.003071
$ 0.003293
$ 1.3053024632863512
$ 0.00283335761097623
+0.77%
+1.25%
-30.25%
-30.25%
StarHeroes (STARHEROES) história cien USD
Sledujte zmeny cien StarHeroes za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00003991
+1.25%
30 dní
$ -0.003548
-52.30%
60 dní
$ +0.000368
+12.83%
90 dní
$ -0.003944
-54.94%
StarHeroes dnešná zmena ceny
Dnes STARHEROES zaznamenal zmenu o $ +0.00003991 (+1.25%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
StarHeroes zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.003548 (-52.30%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
StarHeroes zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal STARHEROES zmenu o $ +0.000368 (+12.83%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
StarHeroes zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.003944 (-54.94%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby StarHeroes (STARHEROES)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby StarHeroes, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny StarHeroes?
Several key factors influence StarHeroes (STARHEROES) token prices:
Game Adoption: Player base growth and active user engagement directly impact token demand and utility within the ecosystem.
Token Utility: In-game usage for purchasing items, characters, upgrades, and staking rewards affects circulation and value.
Partnership Announcements: Collaborations with other projects, exchanges, or gaming platforms can drive price volatility.
Development Updates: New features, game improvements, and roadmap progress affect investor expectations and token valuation.
Supply Mechanics: Token burning, staking rewards, and release schedules impact circulating supply and price dynamics.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu StarHeroes?
People want to know StarHeroes (STARHEROES) price today for several key reasons:
1. Trading decisions - Active traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.
2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and calculate gains/losses.
3. Market analysis - Price movements help identify trends, support/resistance levels, and trading opportunities.
4. Investment timing - Determining optimal entry or exit points based on current market conditions.
5. Risk management - Assessing portfolio exposure and making informed decisions about position sizing.
Cenové predikcie pre StarHeroes
Cenová predikcia StarHeroes (STARHEROES) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena STARHEROES v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia StarHeroes (STARHEROES) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena StarHeroes mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
O StarHeroes
STARHEROES is a digital asset that operates on a decentralized network, with its primary purpose being to facilitate transactions within the online gaming ecosystem. It is designed to enable players to trade, sell, and buy virtual goods and services, thereby enhancing the overall gaming experience. The STARHEROES token follows a deflationary issuance model, meaning the total supply decreases over time, a feature that is intended to maintain its value. The asset leverages blockchain technology to ensure transparency, security, and immutability of transactions. While its primary use case is within the gaming industry, it also holds potential for broader applications in the digital economy.
Čo je StarHeroes (STARHEROES)
Introducing StarHeroes by STAR Studio, a pioneering web3 gaming experience that transcends conventional space-shooters. With the backing from GameSwift, a Microsoft grant, and top industry leaders from Cyberpunk2077, The Witcher, and Ubisoft, StarHeroes emerges as the first-ever multiplayer space shooter designed for esports.
StarHeroes Zdroj
Pre hlbšie pochopenie StarHeroes zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota StarHeroes rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do StarHeroes podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíStarHeroes?
Dnešná cena StarHeroes je $ 0.003236. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je StarHeroes stále dobrou investíciou?
StarHeroes zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do STARHEROES, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s StarHeroes?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo StarHeroes v hodnote $ 81.12K.
Aká je aktuálna cena StarHeroes?
Živá cena STARHEROES sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu StarHeroes vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena STARHEROES, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu StarHeroes?
Cenu STARHEROES ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,400
+2.57%
ETH
3,451.37
+4.66%
SOL
163.98
+5.51%
COAI
1.1895
+8.85%
USDC
1.0005
0.00%
Zvýši sa cena StarHeroes v tomto roku?
Cena StarHeroes by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu StarHeroes (STARHEROES).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:05:20 (UTC+8)
StarHeroes (STARHEROES) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
