Aktuálna dnešná cena StarHeroes je 0.003236USD. Trhová kapitalizácia STARHEROES je 712,094.7944566756808USD. Sledujte aktualizácie cien STARHEROES v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o STARHEROES

STARHEROES informácie o cene

Čo je STARHEROES

STARHEROES biela kniha

STARHEROES oficiálna webová stránka

STARHEROES tokenomika

STARHEROES predpoveď cien

STARHEROES história

STARHEROES Sprievodca nákupom

STARHEROES-na-fiat prevodník mien

STARHEROES spot

StarHeroes Logo

StarHeroes kurz (STARHEROES)

StarHeroes (STARHEROES) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:05:20 (UTC+8)

Dnešná cena StarHeroes

Aktuálna dnešná cena StarHeroes (STARHEROES) je $ 0.003236, s 1.25% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny STARHEROES na USD konverzný kurz je $ 0.003236 za STARHEROES.

StarHeroes sa v súčasnosti radí na #2308 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 712.09K, pričom počet coinov v obehu je 220.05M STARHEROES. Počas posledných 24 hodín sa STARHEROESobchodovalo v rozmedzí od $ 0.003071 (low) do $ 0.003293 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 1.3053024632863512, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00283335761097623.

V krátkodobom vývoji sa STARHEROES zmenilo o +0.77% za poslednú hodinu a o -30.25% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 81.12K.

StarHeroes (STARHEROES) informácie o trhu

Aktuálna trhová kapitalizácia StarHeroes je $ 712.09K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 81.12K. Počet coinov v obehu STARHEROES je 220.05M, pričom celková zásoba je 566458753.4483364. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 2.27M.

História cien StarHeroes v USD

-30.25%

StarHeroes (STARHEROES) história cien USD

Sledujte zmeny cien StarHeroes za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00003991+1.25%
30 dní$ -0.003548-52.30%
60 dní$ +0.000368+12.83%
90 dní$ -0.003944-54.94%
StarHeroes dnešná zmena ceny

Dnes STARHEROES zaznamenal zmenu o $ +0.00003991 (+1.25%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

StarHeroes zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.003548 (-52.30%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

StarHeroes zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal STARHEROES zmenu o $ +0.000368 (+12.83%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

StarHeroes zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.003944 (-54.94%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby StarHeroes (STARHEROES)?

Pozrite si StarHeroesstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre StarHeroes

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby StarHeroes, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny StarHeroes?

Several key factors influence StarHeroes (STARHEROES) token prices:

Game Adoption: Player base growth and active user engagement directly impact token demand and utility within the ecosystem.

Token Utility: In-game usage for purchasing items, characters, upgrades, and staking rewards affects circulation and value.

Market Sentiment: Overall crypto market trends, gaming sector performance, and investor confidence influence price movements.

Partnership Announcements: Collaborations with other projects, exchanges, or gaming platforms can drive price volatility.

Development Updates: New features, game improvements, and roadmap progress affect investor expectations and token valuation.

Supply Mechanics: Token burning, staking rewards, and release schedules impact circulating supply and price dynamics.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu StarHeroes?

People want to know StarHeroes (STARHEROES) price today for several key reasons:

1. Trading decisions - Active traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.

2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and calculate gains/losses.

3. Market analysis - Price movements help identify trends, support/resistance levels, and trading opportunities.

4. Investment timing - Determining optimal entry or exit points based on current market conditions.

5. Risk management - Assessing portfolio exposure and making informed decisions about position sizing.

Cenové predikcie pre StarHeroes

Cenová predikcia StarHeroes (STARHEROES) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena STARHEROES v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia StarHeroes (STARHEROES) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena StarHeroes mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne StarHeroes v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku STARHEROES cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na StarHeroes Cenové predikcie.

O StarHeroes

STARHEROES is a digital asset that operates on a decentralized network, with its primary purpose being to facilitate transactions within the online gaming ecosystem. It is designed to enable players to trade, sell, and buy virtual goods and services, thereby enhancing the overall gaming experience. The STARHEROES token follows a deflationary issuance model, meaning the total supply decreases over time, a feature that is intended to maintain its value. The asset leverages blockchain technology to ensure transparency, security, and immutability of transactions. While its primary use case is within the gaming industry, it also holds potential for broader applications in the digital economy.

Ako nakupovať a investovať StarHeroes

Ste pripravení začať s StarHeroes? Nákup STARHEROES na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom StarHeroes. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu StarHeroes (STARHEROES) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 220.05M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a StarHeroes sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť StarHeroes (STARHEROES)

Čo môžete urobiť s StarHeroes

Vlastníctvo StarHeroes vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup StarHeroes (STARHEROES) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je StarHeroes (STARHEROES)

Introducing StarHeroes by STAR Studio, a pioneering web3 gaming experience that transcends conventional space-shooters. With the backing from GameSwift, a Microsoft grant, and top industry leaders from Cyberpunk2077, The Witcher, and Ubisoft, StarHeroes emerges as the first-ever multiplayer space shooter designed for esports.

StarHeroes Zdroj

Pre hlbšie pochopenie StarHeroes zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna StarHeroes webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o StarHeroes

Akú hodnotu bude mať 1 StarHeroes v roku 2030?
Ak by hodnota StarHeroes rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do StarHeroes podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:05:20 (UTC+8)

StarHeroes (STARHEROES) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o StarHeroes

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

