Aktuálna dnešná cena SP500 xStock je 662.58USD. Trhová kapitalizácia SPYX je 16,000,739.1723655386USD. Sledujte aktualizácie cien SPYX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

$662.58
Dnešná cena SP500 xStock

Aktuálna dnešná cena SP500 xStock (SPYX) je $ 662.58, s 0.53% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SPYX na USD konverzný kurz je $ 662.58 za SPYX.

SP500 xStock sa v súčasnosti radí na #896 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 16.00M, pričom počet coinov v obehu je 24.15K SPYX. Počas posledných 24 hodín sa SPYXobchodovalo v rozmedzí od $ 661.52 (low) do $ 675.26 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 692.479563624506, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 594.884270877716.

V krátkodobom vývoji sa SPYX zmenilo o -0.61% za poslednú hodinu a o -3.04% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 57.01K.

SP500 xStock (SPYX) informácie o trhu

$ 16.00M
$ 57.01K
$ 16.00M
24.15K
--
24,149.14300517
SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia SP500 xStock je $ 16.00M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 57.01K. Počet coinov v obehu SPYX je 24.15K, pričom celková zásoba je 24149.14300517. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 16.00M.

História cien SP500 xStock v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 661.52
24 hod Low
$ 675.26
24 hod High

$ 661.52
$ 675.26
$ 692.479563624506
$ 594.884270877716
-0.61%

-0.53%

-3.04%

-3.04%

SP500 xStock (SPYX) história cien USD

Sledujte zmeny cien SP500 xStock za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -3.5304-0.53%
30 dní$ -9.06-1.35%
60 dní$ +1.43+0.21%
90 dní$ +26.92+4.23%
SP500 xStock dnešná zmena ceny

Dnes SPYX zaznamenal zmenu o $ -3.5304 (-0.53%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

SP500 xStock zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -9.06 (-1.35%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

SP500 xStock zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal SPYX zmenu o $ +1.43 (+0.21%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

SP500 xStock zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +26.92 (+4.23%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby SP500 xStock (SPYX)?

Pozrite si SP500 xStockstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre SP500 xStock

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby SP500 xStock, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny SP500 xStock?

SPYX prices are influenced by several key factors:

Market Performance: Since SPYX tracks the S&P 500, broader U.S. stock market movements directly impact its price.

Economic Indicators: GDP growth, inflation rates, employment data, and Federal Reserve policy decisions affect underlying stock valuations.

Sector Rotation: Changes in investor preferences between growth/value stocks or different sectors influence the index composition performance.

Corporate Earnings: Quarterly earnings reports from S&P 500 companies drive individual stock prices and overall index movement.

Interest Rates: Rising rates typically pressure stock valuations, while lower rates support higher prices.

Geopolitical Events: Trade wars, political uncertainty, and global conflicts create market volatility.

Investor Sentiment: Market psychology, fear/greed cycles, and risk appetite influence buying and selling pressure.

ETF-Specific Factors: Fund flows, expense ratios, and tracking efficiency can cause minor price deviations from the underlying index.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu SP500 xStock?

People want to know SPYX price today because it's an ETF that provides inverse exposure to the S&P 500, meaning it rises when the S&P 500 falls. Traders use it for hedging portfolios, short-term speculation during market downturns, or portfolio protection strategies.

Cenové predikcie pre SP500 xStock

V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena SPYX v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia SP500 xStock (SPYX) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena SP500 xStock mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne SP500 xStock v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku SPYX cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na SP500 xStock Cenové predikcie.

O SP500 xStock

SPYX is a cryptocurrency that operates on the Ethereum blockchain. As an ERC-20 token, it is designed to provide users with a decentralized and secure method of conducting transactions. The primary purpose of SPYX is to serve as a utility token within its ecosystem, facilitating various operations and services. It is often used in decentralized applications (dApps) and for transactions within the crypto community. The issuance of SPYX is determined by smart contracts, ensuring transparency and predictability in its supply. As a part of the broader Ethereum ecosystem, SPYX contributes to the expansion of blockchain technology and its applications in various sectors.

Ako nakupovať a investovať SP500 xStock

Ste pripravení začať s SP500 xStock? Nákup SPYX na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom SP500 xStock. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu SP500 xStock (SPYX) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 24.15K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a SP500 xStock sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s SP500 xStock

Vlastníctvo SP500 xStock vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Čo je SP500 xStock (SPYX)

SP500 xStock (SPYx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. SPYx tracks the price of SPDR S&P 500 ETF Trust (the underlying). SPYx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the ETF price of SPDR S&P 500 ETF Trust, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

SP500 xStock Zdroj

Pre hlbšie pochopenie SP500 xStock zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna SP500 xStock webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o SP500 xStock

Akú hodnotu bude mať 1 SP500 xStock v roku 2030?
Ak by hodnota SP500 xStock rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do SP500 xStock podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
