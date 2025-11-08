Aktuálna dnešná cena SP500 xStock je 662.58USD. Trhová kapitalizácia SPYX je 16,000,739.1723655386USD. Sledujte aktualizácie cien SPYX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena SP500 xStock je 662.58USD. Trhová kapitalizácia SPYX je 16,000,739.1723655386USD. Sledujte aktualizácie cien SPYX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena SP500 xStock (SPYX) je $ 662.58, s 0.53% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SPYX na USD konverzný kurz je $ 662.58 za SPYX.
SP500 xStock sa v súčasnosti radí na #896 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 16.00M, pričom počet coinov v obehu je 24.15K SPYX. Počas posledných 24 hodín sa SPYXobchodovalo v rozmedzí od $ 661.52 (low) do $ 675.26 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 692.479563624506, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 594.884270877716.
V krátkodobom vývoji sa SPYX zmenilo o -0.61% za poslednú hodinu a o -3.04% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 57.01K.
SP500 xStock (SPYX) informácie o trhu
No.896
$ 16.00M
$ 57.01K
$ 16.00M
24.15K
--
24,149.14300517
SOL
Aktuálna trhová kapitalizácia SP500 xStock je $ 16.00M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 57.01K. Počet coinov v obehu SPYX je 24.15K, pričom celková zásoba je 24149.14300517. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 16.00M.
História cien SP500 xStock v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 661.52
24 hod Low
$ 675.26
24 hod High
$ 661.52
$ 675.26
$ 692.479563624506
$ 594.884270877716
-0.61%
-0.53%
-3.04%
-3.04%
SP500 xStock (SPYX) história cien USD
Sledujte zmeny cien SP500 xStock za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -3.5304
-0.53%
30 dní
$ -9.06
-1.35%
60 dní
$ +1.43
+0.21%
90 dní
$ +26.92
+4.23%
SP500 xStock dnešná zmena ceny
Dnes SPYX zaznamenal zmenu o $ -3.5304 (-0.53%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
SP500 xStock zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -9.06 (-1.35%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
SP500 xStock zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal SPYX zmenu o $ +1.43 (+0.21%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
SP500 xStock zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +26.92 (+4.23%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby SP500 xStock (SPYX)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby SP500 xStock, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny SP500 xStock?
SPYX prices are influenced by several key factors:
Market Performance: Since SPYX tracks the S&P 500, broader U.S. stock market movements directly impact its price.
Economic Indicators: GDP growth, inflation rates, employment data, and Federal Reserve policy decisions affect underlying stock valuations.
Sector Rotation: Changes in investor preferences between growth/value stocks or different sectors influence the index composition performance.
Corporate Earnings: Quarterly earnings reports from S&P 500 companies drive individual stock prices and overall index movement.
Interest Rates: Rising rates typically pressure stock valuations, while lower rates support higher prices.
Geopolitical Events: Trade wars, political uncertainty, and global conflicts create market volatility.
Investor Sentiment: Market psychology, fear/greed cycles, and risk appetite influence buying and selling pressure.
ETF-Specific Factors: Fund flows, expense ratios, and tracking efficiency can cause minor price deviations from the underlying index.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu SP500 xStock?
People want to know SPYX price today because it's an ETF that provides inverse exposure to the S&P 500, meaning it rises when the S&P 500 falls. Traders use it for hedging portfolios, short-term speculation during market downturns, or portfolio protection strategies.
Cenové predikcie pre SP500 xStock
Cenová predikcia SP500 xStock (SPYX) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena SPYX v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia SP500 xStock (SPYX) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena SP500 xStock mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne SP500 xStock v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku SPYX cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na SP500 xStock Cenové predikcie.
O SP500 xStock
SPYX is a cryptocurrency that operates on the Ethereum blockchain. As an ERC-20 token, it is designed to provide users with a decentralized and secure method of conducting transactions. The primary purpose of SPYX is to serve as a utility token within its ecosystem, facilitating various operations and services. It is often used in decentralized applications (dApps) and for transactions within the crypto community. The issuance of SPYX is determined by smart contracts, ensuring transparency and predictability in its supply. As a part of the broader Ethereum ecosystem, SPYX contributes to the expansion of blockchain technology and its applications in various sectors.
Ako nakupovať a investovať SP500 xStock
Ste pripravení začať s SP500 xStock? Nákup SPYX na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom SP500 xStock. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu SP500 xStock (SPYX) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 24.15K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a SP500 xStock sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s SP500 xStock
Vlastníctvo SP500 xStock vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup SP500 xStock (SPYX) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je SP500 xStock (SPYX)
SP500 xStock (SPYx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. SPYx tracks the price of SPDR S&P 500 ETF Trust (the underlying). SPYx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the ETF price of SPDR S&P 500 ETF Trust, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.
SP500 xStock Zdroj
Pre hlbšie pochopenie SP500 xStock zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o SP500 xStock
Akú hodnotu bude mať 1 SP500 xStock v roku 2030?
Ak by hodnota SP500 xStock rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do SP500 xStock podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíSP500 xStock?
Dnešná cena SP500 xStock je $ 662.58. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je SP500 xStock stále dobrou investíciou?
SP500 xStock zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do SPYX, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s SP500 xStock?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo SP500 xStock v hodnote $ 57.01K.
Aká je aktuálna cena SP500 xStock?
Živá cena SPYX sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu SP500 xStock vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena SPYX, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu SP500 xStock?
Cenu SPYX ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,400
+2.57%
ETH
3,451.37
+4.66%
SOL
163.98
+5.51%
COAI
1.1895
+8.85%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre SPYX na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár SPYX/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena SP500 xStock pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena SP500 xStock v tomto roku?
Cena SP500 xStock by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu SP500 xStock (SPYX).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:05:13 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.