SPDR S P 500 ETF (SPYON) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o SPDR S P 500 ETF (SPYON) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 05:07:21 (UTC+8)
USD

SPDR S P 500 ETF (SPYON) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre SPDR S P 500 ETF (SPYON) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 25.17M
$ 25.17M
Celková ponuka:
$ 37.19K
$ 37.19K
Počet coinov v obehu:
$ 37.19K
$ 37.19K
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 25.17M
$ 25.17M
Historické maximum:
$ 712.92
$ 712.92
Historické minimum:
$ 640.4052156827559
$ 640.4052156827559
Aktuálna cena:
$ 676.87
$ 676.87

SPDR S P 500 ETF (SPYON) informácie

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Oficiálna webová stránka:
https://app.ondo.finance/assets/spyon
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xFeDC5f4a6c38211c1338aa411018DFAf26612c08

SPDR S P 500 ETF (SPYON) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky SPDR S P 500 ETF (SPYON) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SPYON tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SPYON tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SPYON tokenomiku, preskúmajte cenu SPYON tokenu naživo!

Ako kúpiť SPYON

Máte záujem pridať SPDR S P 500 ETF (SPYON) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu SPYON vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

SPDR S P 500 ETF (SPYON) história cien

Analýza histórie cien SPYON pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

SPYON cenová predikcia

Chcete vedieť, kam SPYON asi smeruje? Naša SPYON stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

