Aktuálna dnešná cena SPDR S P 500 ETF je 670.72USD. Trhová kapitalizácia SPYON je 24,830,471.9410143232USD. Sledujte aktualizácie cien SPYON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

SPDR S P 500 ETF kurz (SPYON)

$671.66
+0.88%1D
SPDR S P 500 ETF (SPYON) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:05:06 (UTC+8)

Dnešná cena SPDR S P 500 ETF

Aktuálna dnešná cena SPDR S P 500 ETF (SPYON) je $ 670.72, s 0.88% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SPYON na USD konverzný kurz je $ 670.72 za SPYON.

SPDR S P 500 ETF sa v súčasnosti radí na #716 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 24.83M, pričom počet coinov v obehu je 37.02K SPYON. Počas posledných 24 hodín sa SPYONobchodovalo v rozmedzí od $ 663.32 (low) do $ 674.45 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 690.6831306581166, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 640.4052156827559.

V krátkodobom vývoji sa SPYON zmenilo o +0.56% za poslednú hodinu a o -1.80% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 57.86K.

SPDR S P 500 ETF (SPYON) informácie o trhu

No.716

$ 24.83M
$ 57.86K
$ 24.83M
37.02K
37,020.62252656
Aktuálna trhová kapitalizácia SPDR S P 500 ETF je $ 24.83M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 57.86K. Počet coinov v obehu SPYON je 37.02K, pričom celková zásoba je 37020.62252656. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 24.83M.

História cien SPDR S P 500 ETF v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 663.32
24 hod Low
$ 674.45
24 hod High

$ 663.32
$ 674.45
$ 690.6831306581166
$ 640.4052156827559
+0.56%

+0.88%

-1.80%

-1.80%

SPDR S P 500 ETF (SPYON) história cien USD

Sledujte zmeny cien SPDR S P 500 ETF za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +5.859+0.88%
30 dní$ -4.22-0.63%
60 dní$ +70.72+11.78%
90 dní$ +70.72+11.78%
SPDR S P 500 ETF dnešná zmena ceny

Dnes SPYON zaznamenal zmenu o $ +5.859 (+0.88%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

SPDR S P 500 ETF zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -4.22 (-0.63%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

SPDR S P 500 ETF zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal SPYON zmenu o $ +70.72 (+11.78%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

SPDR S P 500 ETF zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +70.72 (+11.78%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby SPDR S P 500 ETF (SPYON)?

Pozrite si SPDR S P 500 ETFstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre SPDR S P 500 ETF

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby SPDR S P 500 ETF, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny SPDR S P 500 ETF?

SPDR S&P 500 ETF (SPY) prices are influenced by: 1) Performance of underlying S&P 500 stocks, 2) Market sentiment and investor demand, 3) Economic indicators like GDP, inflation, employment, 4) Federal Reserve monetary policy and interest rates, 5) Geopolitical events and news.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu SPDR S P 500 ETF?

People want to know SPDR S&P 500 ETF (SPY) price today for several key reasons: to make informed investment decisions, track portfolio performance, identify buying or selling opportunities, monitor market trends, and assess overall stock market health. SPY tracks the S&P 500 index, making it a popular benchmark.

Cenové predikcie pre SPDR S P 500 ETF

Cenová predikcia SPDR S P 500 ETF (SPYON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena SPYON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia SPDR S P 500 ETF (SPYON) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena SPDR S P 500 ETF mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne SPDR S P 500 ETF v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku SPYON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026.

O SPDR S P 500 ETF

SPYON is a cryptocurrency asset that operates within the realm of decentralized finance (DeFi). Its primary function is to facilitate peer-to-peer transactions, enabling users to maintain control over their assets without the need for intermediaries. SPYON operates on a blockchain network, utilizing a consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of the system. The asset's issuance model is designed to maintain a balanced supply and demand, contributing to its stability in the volatile crypto market. Typical uses of SPYON include making payments, lending and borrowing, and participating in decentralized exchanges, reflecting its versatility in the DeFi ecosystem.

Ako nakupovať a investovať SPDR S P 500 ETF

Čo je SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

SPDR S P 500 ETF Zdroj

Pre hlbšie pochopenie SPDR S P 500 ETF zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o SPDR S P 500 ETF

Akú hodnotu bude mať 1 SPDR S P 500 ETF v roku 2030?
Ak by hodnota SPDR S P 500 ETF rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do SPDR S P 500 ETF podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
SPDR S P 500 ETF (SPYON) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

