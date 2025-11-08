SPDR S P 500 ETF kurz (SPYON)
Aktuálna dnešná cena SPDR S P 500 ETF (SPYON) je $ 670.72, s 0.88% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SPYON na USD konverzný kurz je $ 670.72 za SPYON.
SPDR S P 500 ETF sa v súčasnosti radí na #716 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 24.83M, pričom počet coinov v obehu je 37.02K SPYON. Počas posledných 24 hodín sa SPYONobchodovalo v rozmedzí od $ 663.32 (low) do $ 674.45 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 690.6831306581166, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 640.4052156827559.
V krátkodobom vývoji sa SPYON zmenilo o +0.56% za poslednú hodinu a o -1.80% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 57.86K.
No.716
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia SPDR S P 500 ETF je $ 24.83M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 57.86K. Počet coinov v obehu SPYON je 37.02K, pričom celková zásoba je 37020.62252656. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 24.83M.
+0.56%
+0.88%
-1.80%
-1.80%
Sledujte zmeny cien SPDR S P 500 ETF za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ +5.859
|+0.88%
|30 dní
|$ -4.22
|-0.63%
|60 dní
|$ +70.72
|+11.78%
|90 dní
|$ +70.72
|+11.78%
Dnes SPYON zaznamenal zmenu o $ +5.859 (+0.88%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -4.22 (-0.63%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal SPYON zmenu o $ +70.72 (+11.78%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +70.72 (+11.78%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby SPDR S P 500 ETF (SPYON)?
Pozrite si SPDR S P 500 ETFstránku histórie cien.
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby SPDR S P 500 ETF, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
V roku 2040 by cena SPDR S P 500 ETF mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
SPYON is a cryptocurrency asset that operates within the realm of decentralized finance (DeFi). Its primary function is to facilitate peer-to-peer transactions, enabling users to maintain control over their assets without the need for intermediaries. SPYON operates on a blockchain network, utilizing a consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of the system. The asset's issuance model is designed to maintain a balanced supply and demand, contributing to its stability in the volatile crypto market. Typical uses of SPYON include making payments, lending and borrowing, and participating in decentralized exchanges, reflecting its versatility in the DeFi ecosystem.
Ste pripravení začať s SPDR S P 500 ETF? Nákup SPYON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom SPDR S P 500 ETF. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu SPDR S P 500 ETF (SPYON) nákupu.
USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.
Vlastníctvo SPDR S P 500 ETF vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Nákup SPDR S P 500 ETF (SPYON) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.
Pre hlbšie pochopenie SPDR S P 500 ETF zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informácie
|11-07 01:12:41
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Dlhé alebo krátke pozície SPYON s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s SPYON USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.
Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem SPDR S P 500 ETF a obchodujte priamo.
Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC
Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu
Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.
Suma
1 SPYON = 670.72 USD