Spotify (SPOTON) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Spotify (SPOTON) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 05:20:09 (UTC+8)
USD

Spotify (SPOTON) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Spotify (SPOTON) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 619.70K
Celková ponuka:
$ 1.06K
Počet coinov v obehu:
$ 1.06K
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 619.70K
Historické maximum:
$ 750.96
Historické minimum:
$ 569.4149759381623
Aktuálna cena:
$ 585.6
Spotify (SPOTON) informácie

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Oficiálna webová stránka:
https://app.ondo.finance/assets/spoton
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x590F21186489cA1612f49a4B1ff5c66acD6796A9

Spotify (SPOTON) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Spotify (SPOTON) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SPOTON tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SPOTON tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SPOTON tokenomiku, preskúmajte cenu SPOTON tokenu naživo!

Ako kúpiť SPOTON

Máte záujem pridať Spotify (SPOTON) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu SPOTON vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Spotify (SPOTON) história cien

Analýza histórie cien SPOTON pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

SPOTON cenová predikcia

Chcete vedieť, kam SPOTON asi smeruje? Naša SPOTON stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

