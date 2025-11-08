Aktuálna dnešná cena Spotify je 619.88USD. Trhová kapitalizácia SPOTON je 658,461.9032748544USD. Sledujte aktualizácie cien SPOTON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Spotify je 619.88USD. Trhová kapitalizácia SPOTON je 658,461.9032748544USD. Sledujte aktualizácie cien SPOTON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Spotify (SPOTON) je $ 619.88, s 0.66% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SPOTON na USD konverzný kurz je $ 619.88 za SPOTON.
Spotify sa v súčasnosti radí na #2327 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 658.46K, pričom počet coinov v obehu je 1.06K SPOTON. Počas posledných 24 hodín sa SPOTONobchodovalo v rozmedzí od $ 607.84 (low) do $ 624.32 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 743.2286807442033, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 608.7267130928992.
V krátkodobom vývoji sa SPOTON zmenilo o +0.38% za poslednú hodinu a o -5.30% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 60.63K.
Spotify (SPOTON) informácie o trhu
No.2327
$ 658.46K
$ 658.46K$ 658.46K
$ 60.63K
$ 60.63K$ 60.63K
$ 658.46K
$ 658.46K$ 658.46K
1.06K
1.06K 1.06K
1,062.24092288
1,062.24092288 1,062.24092288
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia Spotify je $ 658.46K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 60.63K. Počet coinov v obehu SPOTON je 1.06K, pričom celková zásoba je 1062.24092288. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 658.46K.
História cien Spotify v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 607.84
$ 607.84$ 607.84
24 hod Low
$ 624.32
$ 624.32$ 624.32
24 hod High
$ 607.84
$ 607.84$ 607.84
$ 624.32
$ 624.32$ 624.32
$ 743.2286807442033
$ 743.2286807442033$ 743.2286807442033
$ 608.7267130928992
$ 608.7267130928992$ 608.7267130928992
+0.38%
+0.66%
-5.30%
-5.30%
Spotify (SPOTON) história cien USD
Sledujte zmeny cien Spotify za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +4.0644
+0.66%
30 dní
$ -54.21
-8.05%
60 dní
$ -30.12
-4.64%
90 dní
$ -30.12
-4.64%
Spotify dnešná zmena ceny
Dnes SPOTON zaznamenal zmenu o $ +4.0644 (+0.66%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Spotify zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -54.21 (-8.05%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Spotify zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal SPOTON zmenu o $ -30.12 (-4.64%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Spotify zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -30.12 (-4.64%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Spotify (SPOTON)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Spotify, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Spotify?
Several key factors influence Spotify (SPOT) stock prices:
1. Subscriber growth - Monthly active users and premium subscriber additions drive revenue expectations 2. Revenue performance - Quarterly earnings, revenue per user, and guidance impact valuation 3. Competition - Pressure from Apple Music, Amazon Music, and other streaming platforms 4. Content costs - Music licensing fees and podcast investments affect profit margins 5. Market expansion - Growth in new geographic markets and user penetration rates 6. Regulatory changes - Music royalty regulations and platform policies 7. Overall market sentiment - Tech stock trends and investor risk appetite 8. Innovation - New features, AI integration, and platform improvements
Note: There is no widely traded cryptocurrency called "SPOTON" related to Spotify.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Spotify?
People want to know SPOTON price today for several key reasons:
1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions 2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value changes 3. Market timing - Identifying optimal entry/exit points 4. Profit/loss calculation - Assessing gains or losses on investments 5. Risk management - Making informed decisions about position sizing 6. Market sentiment analysis - Understanding price trends and momentum 7. Arbitrage opportunities - Comparing prices across different exchanges
Current price data helps make informed trading and investment choices.
Cenové predikcie pre Spotify
Cenová predikcia Spotify (SPOTON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena SPOTON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Spotify (SPOTON) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Spotify mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Spotify v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku SPOTON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Spotify Cenové predikcie.
O Spotify
SPOTON is a digital asset designed to facilitate transactions within the online ecosystem. It operates on a decentralized blockchain network, leveraging a proof-of-stake consensus mechanism to maintain network security and integrity. SPOTON's primary role is to serve as a medium of exchange, enabling users to make transactions quickly and efficiently. It is also used as a governance token, allowing holders to participate in the decision-making process regarding the future development of the SPOTON network. The supply of SPOTON is algorithmically managed, ensuring a predictable and transparent issuance model. Its use cases extend beyond simple transactions, as it is also utilized in various decentralized applications within the SPOTON ecosystem.
SPOTON is a digital asset designed to facilitate transactions within the online ecosystem. It operates on a decentralized blockchain network, leveraging a proof-of-stake consensus mechanism to maintain network security and integrity. SPOTON's primary role is to serve as a medium of exchange, enabling users to make transactions quickly and efficiently. It is also used as a governance token, allowing holders to participate in the decision-making process regarding the future development of the SPOTON network. The supply of SPOTON is algorithmically managed, ensuring a predictable and transparent issuance model. Its use cases extend beyond simple transactions, as it is also utilized in various decentralized applications within the SPOTON ecosystem.
Ako nakupovať a investovať Spotify
Ste pripravení začať s Spotify? Nákup SPOTON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Spotify. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Spotify (SPOTON) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 1.06K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Spotify sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Spotify
Vlastníctvo Spotify vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Ak by hodnota Spotify rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Spotify podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíSpotify?
Dnešná cena Spotify je $ 619.88. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Spotify stále dobrou investíciou?
Spotify zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do SPOTON, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Spotify?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Spotify v hodnote $ 60.63K.
Aká je aktuálna cena Spotify?
Živá cena SPOTON sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Spotify vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena SPOTON, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Spotify?
Cenu SPOTON ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,422.42
+2.60%
ETH
3,451.15
+4.65%
SOL
164.04
+5.55%
COAI
1.1905
+8.95%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre SPOTON na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár SPOTON/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Spotify pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Spotify v tomto roku?
Cena Spotify by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Spotify (SPOTON).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:04:59 (UTC+8)
Spotify (SPOTON) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.