BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena Spotify je 619.88USD. Trhová kapitalizácia SPOTON je 658,461.9032748544USD. Sledujte aktualizácie cien SPOTON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Spotify je 619.88USD. Trhová kapitalizácia SPOTON je 658,461.9032748544USD. Sledujte aktualizácie cien SPOTON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o SPOTON

SPOTON informácie o cene

Čo je SPOTON

SPOTON oficiálna webová stránka

SPOTON tokenomika

SPOTON predpoveď cien

SPOTON história

SPOTON Sprievodca nákupom

SPOTON-na-fiat prevodník mien

SPOTON spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Spotify Logo

Spotify kurz (SPOTON)

1 SPOTON na USD aktuálnu cenu:

$619.88
$619.88$619.88
+0.66%1D
USD
Spotify (SPOTON) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:04:59 (UTC+8)

Dnešná cena Spotify

Aktuálna dnešná cena Spotify (SPOTON) je $ 619.88, s 0.66% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SPOTON na USD konverzný kurz je $ 619.88 za SPOTON.

Spotify sa v súčasnosti radí na #2327 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 658.46K, pričom počet coinov v obehu je 1.06K SPOTON. Počas posledných 24 hodín sa SPOTONobchodovalo v rozmedzí od $ 607.84 (low) do $ 624.32 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 743.2286807442033, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 608.7267130928992.

V krátkodobom vývoji sa SPOTON zmenilo o +0.38% za poslednú hodinu a o -5.30% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 60.63K.

Spotify (SPOTON) informácie o trhu

No.2327

$ 658.46K
$ 658.46K$ 658.46K

$ 60.63K
$ 60.63K$ 60.63K

$ 658.46K
$ 658.46K$ 658.46K

1.06K
1.06K 1.06K

1,062.24092288
1,062.24092288 1,062.24092288

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia Spotify je $ 658.46K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 60.63K. Počet coinov v obehu SPOTON je 1.06K, pričom celková zásoba je 1062.24092288. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 658.46K.

História cien Spotify v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 607.84
$ 607.84$ 607.84
24 hod Low
$ 624.32
$ 624.32$ 624.32
24 hod High

$ 607.84
$ 607.84$ 607.84

$ 624.32
$ 624.32$ 624.32

$ 743.2286807442033
$ 743.2286807442033$ 743.2286807442033

$ 608.7267130928992
$ 608.7267130928992$ 608.7267130928992

+0.38%

+0.66%

-5.30%

-5.30%

Spotify (SPOTON) história cien USD

Sledujte zmeny cien Spotify za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +4.0644+0.66%
30 dní$ -54.21-8.05%
60 dní$ -30.12-4.64%
90 dní$ -30.12-4.64%
Spotify dnešná zmena ceny

Dnes SPOTON zaznamenal zmenu o $ +4.0644 (+0.66%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Spotify zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -54.21 (-8.05%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Spotify zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal SPOTON zmenu o $ -30.12 (-4.64%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Spotify zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -30.12 (-4.64%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Spotify (SPOTON)?

Pozrite si Spotifystránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Spotify

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Spotify, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Spotify?

Several key factors influence Spotify (SPOT) stock prices:

1. Subscriber growth - Monthly active users and premium subscriber additions drive revenue expectations
2. Revenue performance - Quarterly earnings, revenue per user, and guidance impact valuation
3. Competition - Pressure from Apple Music, Amazon Music, and other streaming platforms
4. Content costs - Music licensing fees and podcast investments affect profit margins
5. Market expansion - Growth in new geographic markets and user penetration rates
6. Regulatory changes - Music royalty regulations and platform policies
7. Overall market sentiment - Tech stock trends and investor risk appetite
8. Innovation - New features, AI integration, and platform improvements

Note: There is no widely traded cryptocurrency called "SPOTON" related to Spotify.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Spotify?

People want to know SPOTON price today for several key reasons:

1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions
2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value changes
3. Market timing - Identifying optimal entry/exit points
4. Profit/loss calculation - Assessing gains or losses on investments
5. Risk management - Making informed decisions about position sizing
6. Market sentiment analysis - Understanding price trends and momentum
7. Arbitrage opportunities - Comparing prices across different exchanges

Current price data helps make informed trading and investment choices.

Cenové predikcie pre Spotify

Cenová predikcia Spotify (SPOTON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena SPOTON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Spotify (SPOTON) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Spotify mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Spotify v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku SPOTON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Spotify Cenové predikcie.

O Spotify

SPOTON is a digital asset designed to facilitate transactions within the online ecosystem. It operates on a decentralized blockchain network, leveraging a proof-of-stake consensus mechanism to maintain network security and integrity. SPOTON's primary role is to serve as a medium of exchange, enabling users to make transactions quickly and efficiently. It is also used as a governance token, allowing holders to participate in the decision-making process regarding the future development of the SPOTON network. The supply of SPOTON is algorithmically managed, ensuring a predictable and transparent issuance model. Its use cases extend beyond simple transactions, as it is also utilized in various decentralized applications within the SPOTON ecosystem.

Ako nakupovať a investovať Spotify

Ste pripravení začať s Spotify? Nákup SPOTON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Spotify. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Spotify (SPOTON) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 1.06K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Spotify sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Spotify (SPOTON)

Čo môžete urobiť s Spotify

Vlastníctvo Spotify vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Spotify (SPOTON) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Spotify (SPOTON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Spotify Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Spotify zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna Spotify webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Spotify

Akú hodnotu bude mať 1 Spotify v roku 2030?
Ak by hodnota Spotify rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Spotify podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:04:59 (UTC+8)

Spotify (SPOTON) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Spotify

SPOTON USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície SPOTON s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s SPOTON USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Spotify (SPOTON) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Spotify a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
SPOTON/USDT
$619.88
$619.88$619.88
+0.66%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.80
$22.80$22.80

+128.00%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006748
$0.00006748$0.00006748

+1,249.60%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009857
$0.009857$0.009857

+146.42%

Flux

Flux

FLUX

$0.19078
$0.19078$0.19078

+74.49%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000010257
$0.000010257$0.000010257

+70.95%

Humanity

Humanity

H

$0.20056
$0.20056$0.20056

+41.02%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

SPOTON-na-USD kalkulačka

Suma

SPOTON
SPOTON
USD
USD

1 SPOTON = 619.88 USD