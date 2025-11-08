BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Spheron Network je 0.01222USD. Trhová kapitalizácia SPON je --USD. Sledujte aktualizácie cien SPON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Spheron Network (SPON) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:04:52 (UTC+8)

Dnešná cena Spheron Network

Aktuálna dnešná cena Spheron Network (SPON) je $ 0.01222, s 4.27% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SPON na USD konverzný kurz je $ 0.01222 za SPON.

Spheron Network sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- SPON. Počas posledných 24 hodín sa SPONobchodovalo v rozmedzí od $ 0.01129 (low) do $ 0.01463 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa SPON zmenilo o +0.65% za poslednú hodinu a o -19.72% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 92.64K.

Spheron Network (SPON) informácie o trhu

$ 92.64K
$ 92.64K$ 92.64K

$ 12.22M
$ 12.22M$ 12.22M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Aktuálna trhová kapitalizácia Spheron Network je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 92.64K. Počet coinov v obehu SPON je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 12.22M.

História cien Spheron Network v USD

+0.65%

+4.27%

-19.72%

-19.72%

Spheron Network (SPON) história cien USD

Sledujte zmeny cien Spheron Network za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0004996+4.27%
30 dní$ -0.02332-65.62%
60 dní$ -0.05323-81.33%
90 dní$ -0.02905-70.40%
Spheron Network dnešná zmena ceny

Dnes SPON zaznamenal zmenu o $ +0.0004996 (+4.27%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Spheron Network zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.02332 (-65.62%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Spheron Network zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal SPON zmenu o $ -0.05323 (-81.33%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Spheron Network zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.02905 (-70.40%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Spheron Network (SPON)?

Pozrite si Spheron Networkstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Spheron Network

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Spheron Network, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Spheron Network?

Several factors influence Spheron Network (SPON) token prices:

Supply & Demand: Token circulation, staking rates, and market liquidity directly impact price movements.

Platform Adoption: Growth in decentralized computing services usage and developer activity on the network.

Technology Development: Updates to infrastructure, partnerships with cloud providers, and protocol improvements.

Market Sentiment: Overall crypto market trends, Bitcoin performance, and investor confidence in DePIN projects.

Competition: Performance relative to other decentralized computing networks like Akash or Render.

Tokenomics: Reward mechanisms, burning schedules, and governance token utility.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Spheron Network?

People want to know Spheron Network (SPON) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. Active traders need current prices to buy low or sell high. Investors track daily performance to assess their holdings' value and make rebalancing decisions.

Cenové predikcie pre Spheron Network

Cenová predikcia Spheron Network (SPON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena SPON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Spheron Network (SPON) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Spheron Network mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Spheron Network v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku SPON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Spheron Network Cenové predikcie.

O Spheron Network

SPON (SponsorCoin) is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain technology. It is designed to facilitate the sponsorship of various events, projects, and initiatives by providing a secure and transparent means of transaction. SPON's primary role is to streamline the process of sponsorship, making it more efficient and accessible for both sponsors and those seeking sponsorship. The asset uses a proof-of-stake consensus mechanism and has a fixed supply issuance model. Typical uses of SPON include funding for sports events, arts and culture projects, and various community initiatives. Its ecosystem is built around the idea of democratizing sponsorship and making it a more inclusive and straightforward process.

Ako nakupovať a investovať Spheron Network

Čo je Spheron Network (SPON)

Community powered world's largest data centre for AI workloads.

Spheron Network Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Spheron Network zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna Spheron Network webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Spheron Network

Akú hodnotu bude mať 1 Spheron Network v roku 2030?
Ak by hodnota Spheron Network rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Spheron Network podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:04:52 (UTC+8)

Spheron Network (SPON) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
Top správy

Pozrite si viac informácií o Spheron Network

