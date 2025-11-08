Aktuálna dnešná cena Spheron Network je 0.01222USD. Trhová kapitalizácia SPON je --USD. Sledujte aktualizácie cien SPON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Spheron Network je 0.01222USD. Trhová kapitalizácia SPON je --USD. Sledujte aktualizácie cien SPON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Spheron Network (SPON) je $ 0.01222, s 4.27% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SPON na USD konverzný kurz je $ 0.01222 za SPON.
Spheron Network sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- SPON. Počas posledných 24 hodín sa SPONobchodovalo v rozmedzí od $ 0.01129 (low) do $ 0.01463 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa SPON zmenilo o +0.65% za poslednú hodinu a o -19.72% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 92.64K.
Spheron Network (SPON) informácie o trhu
$ 92.64K
$ 12.22M
1,000,000,000
BASE
Aktuálna trhová kapitalizácia Spheron Network je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 92.64K. Počet coinov v obehu SPON je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 12.22M.
História cien Spheron Network v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
$ 0.01463
$ 0.01463$ 0.01463
24 hod High
+0.65%
+4.27%
-19.72%
-19.72%
Spheron Network (SPON) história cien USD
Sledujte zmeny cien Spheron Network za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0004996
+4.27%
30 dní
$ -0.02332
-65.62%
60 dní
$ -0.05323
-81.33%
90 dní
$ -0.02905
-70.40%
Spheron Network dnešná zmena ceny
Dnes SPON zaznamenal zmenu o $ +0.0004996 (+4.27%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Spheron Network zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.02332 (-65.62%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Spheron Network zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal SPON zmenu o $ -0.05323 (-81.33%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Spheron Network zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.02905 (-70.40%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Spheron Network (SPON)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Spheron Network, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Spheron Network?
Several factors influence Spheron Network (SPON) token prices:
Platform Adoption: Growth in decentralized computing services usage and developer activity on the network.
Technology Development: Updates to infrastructure, partnerships with cloud providers, and protocol improvements.
Market Sentiment: Overall crypto market trends, Bitcoin performance, and investor confidence in DePIN projects.
Competition: Performance relative to other decentralized computing networks like Akash or Render.
Tokenomics: Reward mechanisms, burning schedules, and governance token utility.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Spheron Network?
People want to know Spheron Network (SPON) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. Active traders need current prices to buy low or sell high. Investors track daily performance to assess their holdings' value and make rebalancing decisions.
Cenové predikcie pre Spheron Network
Cenová predikcia Spheron Network (SPON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena SPON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Spheron Network (SPON) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Spheron Network mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
O Spheron Network
SPON (SponsorCoin) is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain technology. It is designed to facilitate the sponsorship of various events, projects, and initiatives by providing a secure and transparent means of transaction. SPON's primary role is to streamline the process of sponsorship, making it more efficient and accessible for both sponsors and those seeking sponsorship. The asset uses a proof-of-stake consensus mechanism and has a fixed supply issuance model. Typical uses of SPON include funding for sports events, arts and culture projects, and various community initiatives. Its ecosystem is built around the idea of democratizing sponsorship and making it a more inclusive and straightforward process.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Spheron Network
Akú hodnotu bude mať 1 Spheron Network v roku 2030?
Ak by hodnota Spheron Network rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Spheron Network podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíSpheron Network?
Dnešná cena Spheron Network je $ 0.01222. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Spheron Network stále dobrou investíciou?
Spheron Network zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do SPON, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Spheron Network?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Spheron Network v hodnote $ 92.64K.
Aká je aktuálna cena Spheron Network?
Živá cena SPON sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Spheron Network vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena SPON, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Spheron Network?
Cenu SPON ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,422.42
+2.60%
ETH
3,451.15
+4.65%
SOL
164.04
+5.55%
COAI
1.1905
+8.95%
USDC
1.0005
0.00%
Zvýši sa cena Spheron Network v tomto roku?
Cena Spheron Network by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Spheron Network (SPON).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:04:52 (UTC+8)
Spheron Network (SPON) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
