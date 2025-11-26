Spendler (SPDL) tokenomika

Spendler (SPDL) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Spendler (SPDL) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 04:50:59 (UTC+8)
Spendler (SPDL) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Spendler (SPDL) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
--
----
Celková ponuka:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Počet coinov v obehu:
--
----
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 2.20K
$ 2.20K$ 2.20K
Historické maximum:
$ 260.156
$ 260.156$ 260.156
Historické minimum:
--
----
Aktuálna cena:
$ 0.00000022
$ 0.00000022$ 0.00000022

Spendler (SPDL) informácie

Spendler is an AI-driven payment infrastructure that allows users to manage and automate everyday spending using crypto and fiat. By connecting offline merchants, Web2 card networks, and on-chain assets, Spendler brings practical use cases to Web3.

Oficiálna webová stránka:
https://www.spendler.xyz/
Biela kniha:
https://spendler.gitbook.io/spendler-docs/
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x955d613b901a2e90898fb5ec18b77f5981dd7dc3

Spendler (SPDL) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Spendler (SPDL) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SPDL tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SPDL tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SPDL tokenomiku, preskúmajte cenu SPDL tokenu naživo!

