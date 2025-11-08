Aktuálna dnešná cena Spendler je 0.00000027USD. Trhová kapitalizácia SPDL je --USD. Sledujte aktualizácie cien SPDL v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Spendler je 0.00000027USD. Trhová kapitalizácia SPDL je --USD. Sledujte aktualizácie cien SPDL v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Spendler (SPDL) je $ 0.00000027, s 12.50% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SPDL na USD konverzný kurz je $ 0.00000027 za SPDL.
Spendler sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- SPDL. Počas posledných 24 hodín sa SPDLobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00000021 (low) do $ 0.0000003 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa SPDL zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o -18.19% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 422.05.
Spendler (SPDL) informácie o trhu
--
----
$ 422.05
$ 422.05$ 422.05
$ 2.70K
$ 2.70K$ 2.70K
--
----
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia Spendler je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 422.05. Počet coinov v obehu SPDL je --, pričom celková zásoba je 10000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 2.70K.
História cien Spendler v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00000021
$ 0.00000021$ 0.00000021
24 hod Low
$ 0.0000003
$ 0.0000003$ 0.0000003
24 hod High
$ 0.00000021
$ 0.00000021$ 0.00000021
$ 0.0000003
$ 0.0000003$ 0.0000003
--
----
--
----
0.00%
+12.50%
-18.19%
-18.19%
Spendler (SPDL) história cien USD
Sledujte zmeny cien Spendler za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00000003
+12.50%
30 dní
$ -0.00000082
-75.23%
60 dní
$ -0.01249973
-100.00%
90 dní
$ -0.01249973
-100.00%
Spendler dnešná zmena ceny
Dnes SPDL zaznamenal zmenu o $ +0.00000003 (+12.50%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Spendler zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00000082 (-75.23%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Spendler zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal SPDL zmenu o $ -0.01249973 (-100.00%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Spendler zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.01249973 (-100.00%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Spendler (SPDL)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Spendler, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Spendler?
Several key factors influence Spendler (SPDL) cryptocurrency prices:
Community Engagement: Active development team, social media presence, and user base growth contribute to long-term value.
Market Manipulation: Large holder actions and coordinated trading can cause significant price swings.
External Events: Economic conditions, major crypto news, and technological breakthroughs in blockchain space influence all cryptocurrency prices including SPDL.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Spendler?
People want to know Spendler (SPDL) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and assessing market trends. Real-time pricing helps investors evaluate potential profits or losses, plan entry/exit strategies, and manage risk effectively in the volatile cryptocurrency market.
Cenové predikcie pre Spendler
Cenová predikcia Spendler (SPDL) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena SPDL v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Spendler (SPDL) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Spendler mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Spendler v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku SPDL cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Spendler Cenové predikcie.
O Spendler
SPDL is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain technology. It is designed to facilitate fast and secure transactions across a decentralized network, with a focus on privacy and security. The asset uses a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which allows holders to validate transactions and earn rewards. SPDL's primary use case is as a medium of exchange within its ecosystem, offering users a secure and private method of transferring value. The asset's issuance model is based on a fixed supply, with new tokens being introduced into the ecosystem through the staking process. This design aims to maintain a balance between supply and demand, ensuring the asset's long-term sustainability.
Ako nakupovať a investovať Spendler
Ste pripravení začať s Spendler? Nákup SPDL na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Spendler. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Spendler (SPDL) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Spendler sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Spendler
Vlastníctvo Spendler vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Spendler (SPDL)
Spendler is an AI-driven payment infrastructure that allows users to manage and automate everyday spending using crypto and fiat.
By connecting offline merchants, Web2 card networks, and on-chain assets, Spendler brings practical use cases to Web3.
Spendler Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Spendler zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Spendler rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Spendler podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíSpendler?
Dnešná cena Spendler je $ 0.00000027. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Spendler stále dobrou investíciou?
Spendler zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do SPDL, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Spendler?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Spendler v hodnote $ 422.05.
Aká je aktuálna cena Spendler?
Živá cena SPDL sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Spendler vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena SPDL, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Spendler?
Cenu SPDL ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,414
+2.59%
ETH
3,451.52
+4.67%
SOL
164.1
+5.59%
COAI
1.1886
+8.77%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre SPDL na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár SPDL/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Spendler pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Spendler v tomto roku?
Cena Spendler by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Spendler (SPDL).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:04:45 (UTC+8)
Spendler (SPDL) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.