Aktuálna dnešná cena Spendler je 0.00000027USD. Trhová kapitalizácia SPDL je --USD. Sledujte aktualizácie cien SPDL v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Spendler Logo

Spendler kurz (SPDL)

1 SPDL na USD aktuálnu cenu:

$0.00000027
$0.00000027
+12.50%1D
USD
Spendler (SPDL) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:04:45 (UTC+8)

Dnešná cena Spendler

Aktuálna dnešná cena Spendler (SPDL) je $ 0.00000027, s 12.50% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SPDL na USD konverzný kurz je $ 0.00000027 za SPDL.

Spendler sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- SPDL. Počas posledných 24 hodín sa SPDLobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00000021 (low) do $ 0.0000003 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa SPDL zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o -18.19% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 422.05.

Spendler (SPDL) informácie o trhu

--
----

$ 422.05
$ 422.05

$ 2.70K
$ 2.70K

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Spendler je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 422.05. Počet coinov v obehu SPDL je --, pričom celková zásoba je 10000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 2.70K.

História cien Spendler v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00000021
$ 0.00000021
24 hod Low
$ 0.0000003
$ 0.0000003
24 hod High

$ 0.00000021
$ 0.00000021

$ 0.0000003
$ 0.0000003

--
----

--
----

0.00%

+12.50%

-18.19%

-18.19%

Spendler (SPDL) história cien USD

Sledujte zmeny cien Spendler za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00000003+12.50%
30 dní$ -0.00000082-75.23%
60 dní$ -0.01249973-100.00%
90 dní$ -0.01249973-100.00%
Spendler dnešná zmena ceny

Dnes SPDL zaznamenal zmenu o $ +0.00000003 (+12.50%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Spendler zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00000082 (-75.23%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Spendler zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal SPDL zmenu o $ -0.01249973 (-100.00%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Spendler zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.01249973 (-100.00%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Spendler (SPDL)?

Pozrite si Spendlerstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Spendler

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Spendler, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Spendler?

Several key factors influence Spendler (SPDL) cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact SPDL valuation.

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price movements.

Utility and Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform integration drive demand.

Technology Updates: Protocol improvements, security enhancements, and feature releases influence investor interest.

Regulatory News: Government policies and legal developments in crypto markets create price volatility.

Competition: Performance relative to similar projects and market positioning affects valuation.

Trading Activity: Exchange listings, liquidity levels, and institutional involvement impact price stability.

Community Engagement: Active development team, social media presence, and user base growth contribute to long-term value.

Market Manipulation: Large holder actions and coordinated trading can cause significant price swings.

External Events: Economic conditions, major crypto news, and technological breakthroughs in blockchain space influence all cryptocurrency prices including SPDL.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Spendler?

People want to know Spendler (SPDL) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and assessing market trends. Real-time pricing helps investors evaluate potential profits or losses, plan entry/exit strategies, and manage risk effectively in the volatile cryptocurrency market.

Cenové predikcie pre Spendler

Cenová predikcia Spendler (SPDL) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena SPDL v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Spendler (SPDL) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Spendler mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Spendler v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku SPDL cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Spendler Cenové predikcie.

O Spendler

SPDL is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain technology. It is designed to facilitate fast and secure transactions across a decentralized network, with a focus on privacy and security. The asset uses a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which allows holders to validate transactions and earn rewards. SPDL's primary use case is as a medium of exchange within its ecosystem, offering users a secure and private method of transferring value. The asset's issuance model is based on a fixed supply, with new tokens being introduced into the ecosystem through the staking process. This design aims to maintain a balance between supply and demand, ensuring the asset's long-term sustainability.

Ako nakupovať a investovať Spendler

Ste pripravení začať s Spendler? Nákup SPDL na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Spendler. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Spendler (SPDL) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Spendler sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo je Spendler (SPDL)

Spendler is an AI-driven payment infrastructure that allows users to manage and automate everyday spending using crypto and fiat. By connecting offline merchants, Web2 card networks, and on-chain assets, Spendler brings practical use cases to Web3.

Spendler Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Spendler zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Spendler webová stránka
Prieskumník blokov

Spendler (SPDL) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

$0.00000027
Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

