Upland (SPARKLET) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Upland (SPARKLET) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 13:31:21 (UTC+8)
USD

Upland (SPARKLET) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Upland (SPARKLET) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 6.39M
$ 6.39M
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 218.09M
$ 218.09M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 29.32M
$ 29.32M
Historické maximum:
$ 0.1798
$ 0.1798
Historické minimum:
$ 0.011986767956417886
$ 0.011986767956417886
Aktuálna cena:
$ 0.02932
$ 0.02932

Upland (SPARKLET) informácie

Upland is an immersive layer 1 gaming platform that uses virtual properties of the real-world to engage players, creators, entrepreneurs, developers, and brands. The platform leverages the principles of the open metaverse to create a digital economy where users participate in various game loops and activities, earn in-game currency, and engage with a vibrant community. Third-party developers can connect their Web2 and Web3 applications to the platform, benefiting from Upland's infrastructure, user base, and economy. Upland runs on the EOS blockchain, providing a secure and scalable environment for its ecosystem. $SPARKLET is the native utility token of Upland. It is an ERC-20 token that can be bridged to and from EOS.

Oficiálna webová stránka:
https://upland.me
Biela kniha:
https://guides.upland.me/sparklet
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x0bc37BEA9068a86C221B8bd71eA6228260DAD5A2

Upland (SPARKLET) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Upland (SPARKLET) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SPARKLET tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SPARKLET tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SPARKLET tokenomiku, preskúmajte cenu SPARKLET tokenu naživo!

Ako kúpiť SPARKLET

Máte záujem pridať Upland (SPARKLET) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu SPARKLET vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Upland (SPARKLET) história cien

Analýza histórie cien SPARKLET pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

SPARKLET cenová predikcia

Chcete vedieť, kam SPARKLET asi smeruje? Naša SPARKLET stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov