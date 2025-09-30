Upland (SPARKLET) tokenomika
Upland is an immersive layer 1 gaming platform that uses virtual properties of the real-world to engage players, creators, entrepreneurs, developers, and brands. The platform leverages the principles of the open metaverse to create a digital economy where users participate in various game loops and activities, earn in-game currency, and engage with a vibrant community. Third-party developers can connect their Web2 and Web3 applications to the platform, benefiting from Upland's infrastructure, user base, and economy. Upland runs on the EOS blockchain, providing a secure and scalable environment for its ecosystem. $SPARKLET is the native utility token of Upland. It is an ERC-20 token that can be bridged to and from EOS.
Upland (SPARKLET) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Upland (SPARKLET) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet SPARKLET tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu SPARKLET tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili SPARKLET tokenomiku, preskúmajte cenu SPARKLET tokenu naživo!
