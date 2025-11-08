Aktuálna dnešná cena Illusion of Life je 0.004382USD. Trhová kapitalizácia SPARK je --USD. Sledujte aktualizácie cien SPARK v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Illusion of Life je 0.004382USD. Trhová kapitalizácia SPARK je --USD. Sledujte aktualizácie cien SPARK v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Illusion of Life (SPARK) je $ 0.004382, s 46.50% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SPARK na USD konverzný kurz je $ 0.004382 za SPARK.
Illusion of Life sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- SPARK. Počas posledných 24 hodín sa SPARKobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00278 (low) do $ 0.004639 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa SPARK zmenilo o +2.91% za poslednú hodinu a o +58.25% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 75.59K.
Illusion of Life (SPARK) informácie o trhu
$ 75.59K
$ 0.00
SOL
Aktuálna trhová kapitalizácia Illusion of Life je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 75.59K. Počet coinov v obehu SPARK je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.
História cien Illusion of Life v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
24 hod High
+2.91%
+46.50%
+58.25%
+58.25%
Illusion of Life (SPARK) história cien USD
Sledujte zmeny cien Illusion of Life za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00139087
+46.50%
30 dní
$ -0.002995
-40.60%
60 dní
$ -0.018895
-81.18%
90 dní
$ -0.015954
-78.46%
Illusion of Life dnešná zmena ceny
Dnes SPARK zaznamenal zmenu o $ +0.00139087 (+46.50%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Illusion of Life zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.002995 (-40.60%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Illusion of Life zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal SPARK zmenu o $ -0.018895 (-81.18%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Illusion of Life zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.015954 (-78.46%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Illusion of Life (SPARK)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Illusion of Life, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Illusion of Life?
Several key factors influence Illusion of Life (SPARK) token prices:
Supply and Demand: Market liquidity, trading volume, and token circulation directly impact price movements.
Utility and Adoption: Real-world use cases, platform growth, and user engagement drive fundamental value.
Regulatory News: Government policies and compliance developments can cause significant price volatility.
Competition: Performance relative to similar gaming or metaverse tokens affects market positioning.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Illusion of Life?
People want to know Illusion of Life (SPARK) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, tracking portfolio performance, assessing market trends, and managing risk. Real-time price data helps investors determine entry/exit points, calculate profits/losses, and stay updated on market volatility that could impact their investments.
Cenové predikcie pre Illusion of Life
Cenová predikcia Illusion of Life (SPARK) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena SPARK v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Illusion of Life (SPARK) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Illusion of Life mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Illusion of Life v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku SPARK cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Illusion of Life Cenové predikcie.
O Illusion of Life
Spark (SPARK) is a digital asset native to the Flare Network, a decentralized platform designed to enable the creation of smart contracts for digital assets. The primary function of SPARK is to act as collateral for the trustless issuance of assets from non-Turing complete chains, such as XRP, onto the Flare Network. It also plays a role in network governance, allowing holders to vote on changes to the network's parameters. The Flare Network uses a modified Federated Byzantine Agreement consensus mechanism, which aims to provide scalability without compromising security. The issuance of SPARK tokens is based on a distribution model to XRP holders.
Ako nakupovať a investovať Illusion of Life
Ste pripravení začať s Illusion of Life? Nákup SPARK na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Illusion of Life. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Illusion of Life (SPARK) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Illusion of Life sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Illusion of Life
Vlastníctvo Illusion of Life vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup Illusion of Life (SPARK) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Illusion of Life (SPARK)
SPARK is an experimental project initiated by IllusionOfLife, centered on the narrative of “AI empowerment + community-driven growth,” aiming to create the first entrepreneurial virtual organism and explore the boundaries of AI storytelling.
Illusion of Life Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Illusion of Life zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Illusion of Life
Akú hodnotu bude mať 1 Illusion of Life v roku 2030?
Ak by hodnota Illusion of Life rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Illusion of Life podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíIllusion of Life?
Dnešná cena Illusion of Life je $ 0.004382. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Illusion of Life stále dobrou investíciou?
Illusion of Life zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do SPARK, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Illusion of Life?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Illusion of Life v hodnote $ 75.59K.
Aká je aktuálna cena Illusion of Life?
Živá cena SPARK sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Illusion of Life vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena SPARK, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Illusion of Life?
Cenu SPARK ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,408.76
+2.58%
ETH
3,451.25
+4.66%
SOL
164.14
+5.61%
COAI
1.1838
+8.33%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre SPARK na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár SPARK/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Illusion of Life pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Illusion of Life v tomto roku?
Cena Illusion of Life by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Illusion of Life (SPARK).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:04:23 (UTC+8)
Illusion of Life (SPARK) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
