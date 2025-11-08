BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Illusion of Life je 0.004382USD. Trhová kapitalizácia SPARK je --USD. Sledujte aktualizácie cien SPARK v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Illusion of Life Logo

Illusion of Life kurz (SPARK)

1 SPARK na USD aktuálnu cenu:

$0.004382
+46.50%1D
USD
Illusion of Life (SPARK) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:04:23 (UTC+8)

Dnešná cena Illusion of Life

Aktuálna dnešná cena Illusion of Life (SPARK) je $ 0.004382, s 46.50% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SPARK na USD konverzný kurz je $ 0.004382 za SPARK.

Illusion of Life sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- SPARK. Počas posledných 24 hodín sa SPARKobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00278 (low) do $ 0.004639 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa SPARK zmenilo o +2.91% za poslednú hodinu a o +58.25% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 75.59K.

Illusion of Life (SPARK) informácie o trhu

$ 75.59K
$ 0.00
--
--
SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia Illusion of Life je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 75.59K. Počet coinov v obehu SPARK je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.

História cien Illusion of Life v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00278
24 hod Low
$ 0.004639
24 hod High

$ 0.00278
$ 0.004639
--
--
+2.91%

+46.50%

+58.25%

+58.25%

Illusion of Life (SPARK) história cien USD

Sledujte zmeny cien Illusion of Life za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00139087+46.50%
30 dní$ -0.002995-40.60%
60 dní$ -0.018895-81.18%
90 dní$ -0.015954-78.46%
Illusion of Life dnešná zmena ceny

Dnes SPARK zaznamenal zmenu o $ +0.00139087 (+46.50%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Illusion of Life zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.002995 (-40.60%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Illusion of Life zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal SPARK zmenu o $ -0.018895 (-81.18%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Illusion of Life zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.015954 (-78.46%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Illusion of Life (SPARK)?

Pozrite si Illusion of Lifestránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Illusion of Life

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Illusion of Life, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Illusion of Life?

Several key factors influence Illusion of Life (SPARK) token prices:

Supply and Demand: Market liquidity, trading volume, and token circulation directly impact price movements.

Project Development: Updates, partnerships, roadmap progress, and technical improvements affect investor confidence.

Market Sentiment: Overall crypto market trends, Bitcoin performance, and investor risk appetite influence SPARK pricing.

Utility and Adoption: Real-world use cases, platform growth, and user engagement drive fundamental value.

Regulatory News: Government policies and compliance developments can cause significant price volatility.

Competition: Performance relative to similar gaming or metaverse tokens affects market positioning.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Illusion of Life?

People want to know Illusion of Life (SPARK) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, tracking portfolio performance, assessing market trends, and managing risk. Real-time price data helps investors determine entry/exit points, calculate profits/losses, and stay updated on market volatility that could impact their investments.

Cenové predikcie pre Illusion of Life

Cenová predikcia Illusion of Life (SPARK) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena SPARK v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Illusion of Life (SPARK) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Illusion of Life mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Illusion of Life v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku SPARK cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Illusion of Life Cenové predikcie.

O Illusion of Life

Spark (SPARK) is a digital asset native to the Flare Network, a decentralized platform designed to enable the creation of smart contracts for digital assets. The primary function of SPARK is to act as collateral for the trustless issuance of assets from non-Turing complete chains, such as XRP, onto the Flare Network. It also plays a role in network governance, allowing holders to vote on changes to the network's parameters. The Flare Network uses a modified Federated Byzantine Agreement consensus mechanism, which aims to provide scalability without compromising security. The issuance of SPARK tokens is based on a distribution model to XRP holders.

Ako nakupovať a investovať Illusion of Life

Ste pripravení začať s Illusion of Life? Nákup SPARK na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Illusion of Life. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Illusion of Life (SPARK) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Illusion of Life sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Illusion of Life (SPARK)

Čo môžete urobiť s Illusion of Life

Vlastníctvo Illusion of Life vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Illusion of Life (SPARK) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
Čo je Illusion of Life (SPARK)

SPARK is an experimental project initiated by IllusionOfLife, centered on the narrative of “AI empowerment + community-driven growth,” aiming to create the first entrepreneurial virtual organism and explore the boundaries of AI storytelling.

Illusion of Life Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Illusion of Life zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Illusion of Life

Akú hodnotu bude mať 1 Illusion of Life v roku 2030?
Ak by hodnota Illusion of Life rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Illusion of Life podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:04:23 (UTC+8)

Illusion of Life (SPARK) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Pozrite si viac informácií o Illusion of Life

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

