BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena Smart Pocket je 0.007944USD. Trhová kapitalizácia SP je 8,266,646.43384USD. Sledujte aktualizácie cien SP v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Smart Pocket je 0.007944USD. Trhová kapitalizácia SP je 8,266,646.43384USD. Sledujte aktualizácie cien SP v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o SP

SP informácie o cene

Čo je SP

SP oficiálna webová stránka

SP tokenomika

SP predpoveď cien

SP história

SP Sprievodca nákupom

SP-na-fiat prevodník mien

SP spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Smart Pocket Logo

Smart Pocket kurz (SP)

1 SP na USD aktuálnu cenu:

$0.007944
$0.007944$0.007944
+3.27%1D
USD
Smart Pocket (SP) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:04:13 (UTC+8)

Dnešná cena Smart Pocket

Aktuálna dnešná cena Smart Pocket (SP) je $ 0.007944, s 3.27% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SP na USD konverzný kurz je $ 0.007944 za SP.

Smart Pocket sa v súčasnosti radí na #1194 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 8.27M, pričom počet coinov v obehu je 1.04B SP. Počas posledných 24 hodín sa SPobchodovalo v rozmedzí od $ 0.007421 (low) do $ 0.008336 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.023315600067172444, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.002919119255657682.

V krátkodobom vývoji sa SP zmenilo o +0.18% za poslednú hodinu a o -13.45% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 158.76K.

Smart Pocket (SP) informácie o trhu

No.1194

$ 8.27M
$ 8.27M$ 8.27M

$ 158.76K
$ 158.76K$ 158.76K

$ 794.40M
$ 794.40M$ 794.40M

1.04B
1.04B 1.04B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

1.04%

SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia Smart Pocket je $ 8.27M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 158.76K. Počet coinov v obehu SP je 1.04B, pričom celková zásoba je 100000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 794.40M.

História cien Smart Pocket v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.007421
$ 0.007421$ 0.007421
24 hod Low
$ 0.008336
$ 0.008336$ 0.008336
24 hod High

$ 0.007421
$ 0.007421$ 0.007421

$ 0.008336
$ 0.008336$ 0.008336

$ 0.023315600067172444
$ 0.023315600067172444$ 0.023315600067172444

$ 0.002919119255657682
$ 0.002919119255657682$ 0.002919119255657682

+0.18%

+3.27%

-13.45%

-13.45%

Smart Pocket (SP) história cien USD

Sledujte zmeny cien Smart Pocket za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00025154+3.27%
30 dní$ +0.000782+10.91%
60 dní$ +0.007694+3,077.60%
90 dní$ +0.007694+3,077.60%
Smart Pocket dnešná zmena ceny

Dnes SP zaznamenal zmenu o $ +0.00025154 (+3.27%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Smart Pocket zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.000782 (+10.91%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Smart Pocket zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal SP zmenu o $ +0.007694 (+3,077.60%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Smart Pocket zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.007694 (+3,077.60%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Smart Pocket (SP)?

Pozrite si Smart Pocketstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Smart Pocket

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Smart Pocket, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Smart Pocket?

Smart Pocket (SP) prices are influenced by several key factors:

Market Demand & Supply: Trading volume and token circulation affect price dynamics.

Utility & Adoption: Real-world use cases and platform integration drive value.

Technology Updates: Protocol improvements and new features impact investor confidence.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor emotions.

Partnerships: Strategic alliances and ecosystem expansion.

Regulatory News: Government policies affecting crypto markets.

Competition: Performance relative to similar DeFi projects.

Tokenomics: Staking rewards, burning mechanisms, and token distribution schedules.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Smart Pocket?

People want to know Smart Pocket (SP) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio valuation, risk management, and market analysis. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility, assess profit/loss, and determine optimal entry/exit points.

Cenové predikcie pre Smart Pocket

Cenová predikcia Smart Pocket (SP) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena SP v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Smart Pocket (SP) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Smart Pocket mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Smart Pocket v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku SP cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Smart Pocket Cenové predikcie.

O Smart Pocket

SP is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized network. The primary purpose of SP is to facilitate transactions across this network, providing a medium of exchange between participants. It uses a consensus mechanism to validate transactions and secure the network, ensuring the integrity and reliability of the system. SP's issuance model is based on mining, where new coins are generated as a reward for participants who contribute their computing power to maintain the network. This asset is typically used for peer-to-peer transactions, offering a decentralized alternative to traditional financial systems. Its role in the broader cryptocurrency ecosystem is significant, as it provides a foundational layer for various decentralized applications and financial services.

Ako nakupovať a investovať Smart Pocket

Ste pripravení začať s Smart Pocket? Nákup SP na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Smart Pocket. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Smart Pocket (SP) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 1.04B tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Smart Pocket sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Smart Pocket (SP)

Čo môžete urobiť s Smart Pocket

Vlastníctvo Smart Pocket vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Smart Pocket (SP) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Smart Pocket (SP)

The SP token is the base currency of IP tokens. It serves as a universal economic language that connects every character, story, and piece of art. From here begins a new era where creators and fans around the world share their dreams through a single currency—and let value circulate freely among them.

Smart Pocket Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Smart Pocket zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna Smart Pocket webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Smart Pocket

Akú hodnotu bude mať 1 Smart Pocket v roku 2030?
Ak by hodnota Smart Pocket rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Smart Pocket podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:04:13 (UTC+8)

Smart Pocket (SP) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Smart Pocket

SP USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície SP s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s SP USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Smart Pocket (SP) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Smart Pocket a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
SP/USDT
$0.007944
$0.007944$0.007944
+3.27%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.69
$22.69$22.69

+126.90%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006686
$0.00006686$0.00006686

+1,237.20%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009877
$0.009877$0.009877

+146.92%

Flux

Flux

FLUX

$0.18982
$0.18982$0.18982

+73.62%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000010257
$0.000010257$0.000010257

+70.95%

Humanity

Humanity

H

$0.19683
$0.19683$0.19683

+38.39%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

SP-na-USD kalkulačka

Suma

SP
SP
USD
USD

1 SP = 0.007944 USD