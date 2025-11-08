Aktuálna dnešná cena Smart Pocket je 0.007944USD. Trhová kapitalizácia SP je 8,266,646.43384USD. Sledujte aktualizácie cien SP v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Smart Pocket je 0.007944USD. Trhová kapitalizácia SP je 8,266,646.43384USD. Sledujte aktualizácie cien SP v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Smart Pocket (SP) je $ 0.007944, s 3.27% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SP na USD konverzný kurz je $ 0.007944 za SP.
Smart Pocket sa v súčasnosti radí na #1194 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 8.27M, pričom počet coinov v obehu je 1.04B SP. Počas posledných 24 hodín sa SPobchodovalo v rozmedzí od $ 0.007421 (low) do $ 0.008336 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.023315600067172444, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.002919119255657682.
V krátkodobom vývoji sa SP zmenilo o +0.18% za poslednú hodinu a o -13.45% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 158.76K.
Smart Pocket (SP) informácie o trhu
No.1194
$ 8.27M
$ 158.76K
$ 794.40M
1.04B
100,000,000,000
100,000,000,000
1.04%
SOL
Aktuálna trhová kapitalizácia Smart Pocket je $ 8.27M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 158.76K. Počet coinov v obehu SP je 1.04B, pričom celková zásoba je 100000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 794.40M.
História cien Smart Pocket v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.007421
24 hod Low
$ 0.008336
24 hod High
$ 0.007421
$ 0.008336
$ 0.023315600067172444
$ 0.002919119255657682
+0.18%
+3.27%
-13.45%
-13.45%
Smart Pocket (SP) história cien USD
Sledujte zmeny cien Smart Pocket za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00025154
+3.27%
30 dní
$ +0.000782
+10.91%
60 dní
$ +0.007694
+3,077.60%
90 dní
$ +0.007694
+3,077.60%
Smart Pocket dnešná zmena ceny
Dnes SP zaznamenal zmenu o $ +0.00025154 (+3.27%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Smart Pocket zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.000782 (+10.91%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Smart Pocket zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal SP zmenu o $ +0.007694 (+3,077.60%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Smart Pocket zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.007694 (+3,077.60%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Smart Pocket (SP)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Smart Pocket, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Smart Pocket?
Smart Pocket (SP) prices are influenced by several key factors:
Utility & Adoption: Real-world use cases and platform integration drive value.
Technology Updates: Protocol improvements and new features impact investor confidence.
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor emotions.
Partnerships: Strategic alliances and ecosystem expansion.
Regulatory News: Government policies affecting crypto markets.
Competition: Performance relative to similar DeFi projects.
Tokenomics: Staking rewards, burning mechanisms, and token distribution schedules.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Smart Pocket?
People want to know Smart Pocket (SP) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio valuation, risk management, and market analysis. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility, assess profit/loss, and determine optimal entry/exit points.
Cenové predikcie pre Smart Pocket
Cenová predikcia Smart Pocket (SP) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena SP v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Smart Pocket (SP) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Smart Pocket mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Smart Pocket v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku SP cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Smart Pocket Cenové predikcie.
O Smart Pocket
SP is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized network. The primary purpose of SP is to facilitate transactions across this network, providing a medium of exchange between participants. It uses a consensus mechanism to validate transactions and secure the network, ensuring the integrity and reliability of the system. SP's issuance model is based on mining, where new coins are generated as a reward for participants who contribute their computing power to maintain the network. This asset is typically used for peer-to-peer transactions, offering a decentralized alternative to traditional financial systems. Its role in the broader cryptocurrency ecosystem is significant, as it provides a foundational layer for various decentralized applications and financial services.
Ako nakupovať a investovať Smart Pocket
Ste pripravení začať s Smart Pocket? Nákup SP na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Smart Pocket. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Smart Pocket (SP) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 1.04B tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Smart Pocket sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Smart Pocket
Vlastníctvo Smart Pocket vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Smart Pocket (SP)
The SP token is the base currency of IP tokens. It serves as a universal economic language that connects every character, story, and piece of art. From here begins a new era where creators and fans around the world share their dreams through a single currency—and let value circulate freely among them.
Smart Pocket Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Smart Pocket zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Smart Pocket
Akú hodnotu bude mať 1 Smart Pocket v roku 2030?
Ak by hodnota Smart Pocket rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Smart Pocket podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíSmart Pocket?
Dnešná cena Smart Pocket je $ 0.007944. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Smart Pocket stále dobrou investíciou?
Smart Pocket zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do SP, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Smart Pocket?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Smart Pocket v hodnote $ 158.76K.
Aká je aktuálna cena Smart Pocket?
Živá cena SP sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Smart Pocket vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena SP, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Smart Pocket?
Cenu SP ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,376.7
+2.55%
ETH
3,450.66
+4.64%
SOL
164.11
+5.59%
COAI
1.1838
+8.33%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre SP na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár SP/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Smart Pocket pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Smart Pocket v tomto roku?
Cena Smart Pocket by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Smart Pocket (SP).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:04:13 (UTC+8)
Smart Pocket (SP) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
