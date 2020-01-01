The Unfettered Souls (SOULS) tokenomika

The Unfettered Souls (SOULS) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o The Unfettered Souls (SOULS) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
The Unfettered Souls (SOULS) informácie

The Unfettered is role-playing video game that offers an unparalleled decentralized gaming experience on the blockchain. The game features a soulslike genre, developed by Trender Software on the Unreal Engine 4, designed to provide players with an immersive and challenging gaming experience. The mission of The Unfettered is to provide true gaming freedom, and the vision is to create a fair and transparent gaming ecosystem.

Oficiálna webová stránka:
https://theunfettered.io/
Biela kniha:
https://www.theunfettered.io/assets/images/onepager/ue-one-pager-website.png
Prieskumník blokov:
https://polygonscan.com/token/0xaa4fBC6809a8E1924520FC85282aC4C76A7671d7

The Unfettered Souls (SOULS) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre The Unfettered Souls (SOULS) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 417.78K
Celková ponuka:
$ 2.25B
Počet coinov v obehu:
$ 1.14B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 821.25K
Historické maximum:
$ 0.03889
Historické minimum:
$ 0.000249381669055289
Aktuálna cena:
$ 0.000365
The Unfettered Souls (SOULS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky The Unfettered Souls (SOULS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SOULS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SOULS tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SOULS tokenomiku, preskúmajte cenu SOULS tokenu naživo!

Ako kúpiť SOULS

Máte záujem pridať The Unfettered Souls (SOULS) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu SOULS vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

The Unfettered Souls (SOULS) história cien

Analýza histórie cien SOULS pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

SOULS cenová predikcia

Chcete vedieť, kam SOULS asi smeruje? Naša SOULS stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.