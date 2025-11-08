BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena SoulLayer je 0.0000978USD. Trhová kapitalizácia SOULLAYER je --USD. Sledujte aktualizácie cien SOULLAYER v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

SoulLayer (SOULLAYER) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:04:06 (UTC+8)

Dnešná cena SoulLayer

Aktuálna dnešná cena SoulLayer (SOULLAYER) je $ 0.0000978, s 2.78% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SOULLAYER na USD konverzný kurz je $ 0.0000978 za SOULLAYER.

SoulLayer sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- SOULLAYER. Počas posledných 24 hodín sa SOULLAYERobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0000906 (low) do $ 0.0001169 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa SOULLAYER zmenilo o -1.22% za poslednú hodinu a o -82.96% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 700.28K.

SoulLayer (SOULLAYER) informácie o trhu

--
----

$ 700.28K
$ 700.28K$ 700.28K

$ 1.96M
$ 1.96M$ 1.96M

--
----

20,000,000,000
20,000,000,000 20,000,000,000

BASE

Aktuálna trhová kapitalizácia SoulLayer je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 700.28K. Počet coinov v obehu SOULLAYER je --, pričom celková zásoba je 20000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.96M.

História cien SoulLayer v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0000906
$ 0.0000906$ 0.0000906
24 hod Low
$ 0.0001169
$ 0.0001169$ 0.0001169
24 hod High

$ 0.0000906
$ 0.0000906$ 0.0000906

$ 0.0001169
$ 0.0001169$ 0.0001169

--
----

--
----

-1.22%

-2.78%

-82.96%

-82.96%

SoulLayer (SOULLAYER) história cien USD

Sledujte zmeny cien SoulLayer za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.0000027966-2.78%
30 dní$ -0.0117222-99.18%
60 dní$ -0.0124022-99.22%
90 dní$ -0.0124022-99.22%
SoulLayer dnešná zmena ceny

Dnes SOULLAYER zaznamenal zmenu o $ -0.0000027966 (-2.78%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

SoulLayer zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0117222 (-99.18%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

SoulLayer zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal SOULLAYER zmenu o $ -0.0124022 (-99.22%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

SoulLayer zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0124022 (-99.22%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby SoulLayer (SOULLAYER)?

Pozrite si SoulLayerstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre SoulLayer

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby SoulLayer, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny SoulLayer?

SoulLayer (SOULLAYER) prices are influenced by several key factors:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Project development updates and roadmap progress
4. Community engagement and social media activity
5. Partnerships and collaborations
6. Token utility and use cases within the ecosystem
7. Supply and demand dynamics
8. Regulatory news affecting the crypto space
9. Technical analysis patterns
10. Whale movements and large transactions

These factors interact to create price volatility typical of emerging cryptocurrencies.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu SoulLayer?

People want to know SoulLayer (SOULLAYER) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell opportunities. Real-time pricing helps investors assess profitability, manage risk, and stay updated on market volatility.

Cenové predikcie pre SoulLayer

Cenová predikcia SoulLayer (SOULLAYER) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena SOULLAYER v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia SoulLayer (SOULLAYER) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena SoulLayer mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne SoulLayer v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku SOULLAYER cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026.

O SoulLayer

SOULLAYER is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain. This cryptocurrency is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on providing a decentralized platform for the exchange of digital assets. The SOULLAYER blockchain utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which aims to provide a more energy-efficient alternative to the traditional proof-of-work systems. Its ecosystem is designed to support the creation and execution of smart contracts, enabling users to automate the enforcement of contractual agreements in a transparent and secure manner. SOULLAYER's supply and issuance model is based on a fixed supply, with new coins being introduced into the system through a process known as staking.

Ako nakupovať a investovať SoulLayer

Ste pripravení začať s SoulLayer? Nákup SOULLAYER na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu SoulLayer (SOULLAYER) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a SoulLayer sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s SoulLayer

Vlastníctvo SoulLayer vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup SoulLayer (SOULLAYER) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je SoulLayer (SOULLAYER)

By combining advanced AI personality modeling with Web3 infrastructure, SoulLayer allows users to create, own, and evolve personalized digital souls.

SoulLayer Zdroj

Pre hlbšie pochopenie SoulLayer zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna SoulLayer webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o SoulLayer

Akú hodnotu bude mať 1 SoulLayer v roku 2030?
Ak by hodnota SoulLayer rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do SoulLayer podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:04:06 (UTC+8)

SoulLayer (SOULLAYER) dôležité aktualizácie v odvetví

