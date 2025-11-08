Aktuálna dnešná cena SoulLayer je 0.0000978USD. Trhová kapitalizácia SOULLAYER je --USD. Sledujte aktualizácie cien SOULLAYER v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena SoulLayer je 0.0000978USD. Trhová kapitalizácia SOULLAYER je --USD. Sledujte aktualizácie cien SOULLAYER v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena SoulLayer (SOULLAYER) je $ 0.0000978, s 2.78% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SOULLAYER na USD konverzný kurz je $ 0.0000978 za SOULLAYER.
SoulLayer sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- SOULLAYER. Počas posledných 24 hodín sa SOULLAYERobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0000906 (low) do $ 0.0001169 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa SOULLAYER zmenilo o -1.22% za poslednú hodinu a o -82.96% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 700.28K.
SoulLayer (SOULLAYER) informácie o trhu
$ 700.28K
$ 1.96M
20,000,000,000
BASE
Aktuálna trhová kapitalizácia SoulLayer je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 700.28K. Počet coinov v obehu SOULLAYER je --, pričom celková zásoba je 20000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.96M.
História cien SoulLayer v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
24 hod High
-1.22%
-2.78%
-82.96%
-82.96%
SoulLayer (SOULLAYER) história cien USD
Sledujte zmeny cien SoulLayer za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.0000027966
-2.78%
30 dní
$ -0.0117222
-99.18%
60 dní
$ -0.0124022
-99.22%
90 dní
$ -0.0124022
-99.22%
SoulLayer dnešná zmena ceny
Dnes SOULLAYER zaznamenal zmenu o $ -0.0000027966 (-2.78%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
SoulLayer zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0117222 (-99.18%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
SoulLayer zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal SOULLAYER zmenu o $ -0.0124022 (-99.22%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
SoulLayer zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0124022 (-99.22%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby SoulLayer (SOULLAYER)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby SoulLayer, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny SoulLayer?
SoulLayer (SOULLAYER) prices are influenced by several key factors:
1. Market sentiment and overall crypto market trends 2. Trading volume and liquidity on exchanges 3. Project development updates and roadmap progress 4. Community engagement and social media activity 5. Partnerships and collaborations 6. Token utility and use cases within the ecosystem 7. Supply and demand dynamics 8. Regulatory news affecting the crypto space 9. Technical analysis patterns 10. Whale movements and large transactions
These factors interact to create price volatility typical of emerging cryptocurrencies.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu SoulLayer?
People want to know SoulLayer (SOULLAYER) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell opportunities. Real-time pricing helps investors assess profitability, manage risk, and stay updated on market volatility.
Cenové predikcie pre SoulLayer
Cenová predikcia SoulLayer (SOULLAYER) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena SOULLAYER v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia SoulLayer (SOULLAYER) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena SoulLayer mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne SoulLayer v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku SOULLAYER cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na SoulLayer Cenové predikcie.
O SoulLayer
SOULLAYER is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain. This cryptocurrency is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on providing a decentralized platform for the exchange of digital assets. The SOULLAYER blockchain utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which aims to provide a more energy-efficient alternative to the traditional proof-of-work systems. Its ecosystem is designed to support the creation and execution of smart contracts, enabling users to automate the enforcement of contractual agreements in a transparent and secure manner. SOULLAYER's supply and issuance model is based on a fixed supply, with new coins being introduced into the system through a process known as staking.
Ako nakupovať a investovať SoulLayer
Ste pripravení začať s SoulLayer? Nákup SOULLAYER na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom SoulLayer. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu SoulLayer (SOULLAYER) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a SoulLayer sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s SoulLayer
Ak by hodnota SoulLayer rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do SoulLayer podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíSoulLayer?
Dnešná cena SoulLayer je $ 0.0000978. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je SoulLayer stále dobrou investíciou?
SoulLayer zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do SOULLAYER, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s SoulLayer?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo SoulLayer v hodnote $ 700.28K.
Aká je aktuálna cena SoulLayer?
Živá cena SOULLAYER sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu SoulLayer vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena SOULLAYER, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu SoulLayer?
Cenu SOULLAYER ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Cena SoulLayer by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu SoulLayer (SOULLAYER).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:04:06 (UTC+8)
SoulLayer (SOULLAYER) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.