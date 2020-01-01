Sora (SORA) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Sora (SORA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Sora (SORA) informácie

Discover the future of video production with SORA, the pioneering token project at the intersection of blockchain technology and artificial intelligence.

Oficiálna webová stránka:
https://sora-ai.vip/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xb8a87405d9a4F2F866319B77004e88dfF66c0d92

Sora (SORA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Sora (SORA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 279.50K
$ 279.50K$ 279.50K
Historické maximum:
$ 0.02559
$ 0.02559$ 0.02559
Historické minimum:
$ 0.000010247393960688
$ 0.000010247393960688$ 0.000010247393960688
Aktuálna cena:
$ 0.0002795
$ 0.0002795$ 0.0002795

Sora (SORA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Sora (SORA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SORA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SORA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SORA tokenomiku, preskúmajte cenu SORA tokenu naživo!

