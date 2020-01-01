SOPH (SOPH) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o SOPH (SOPH) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

SOPH (SOPH) informácie

Sophon is a consumer-focused entertainment blockchain built using the ZK Stack that partners with applications across multiple sectors - including gaming, artificial intelligence, gambling and alternative applications like ticketing, social and DePin, to create the ultimate user experience onchain.

Oficiálna webová stránka:
https://sophon.xyz
Biela kniha:
https://docs.sophon.xyz
Prieskumník blokov:
https://sophscan.xyz/token/0x000000000000000000000000000000000000800a

SOPH (SOPH) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre SOPH (SOPH) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 55.62M
$ 55.62M$ 55.62M
Celková ponuka:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Počet coinov v obehu:
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 278.10M
$ 278.10M$ 278.10M
Historické maximum:
$ 0.10508
$ 0.10508$ 0.10508
Historické minimum:
$ 0.027286340400816105
$ 0.027286340400816105$ 0.027286340400816105
Aktuálna cena:
$ 0.02781
$ 0.02781$ 0.02781

SOPH (SOPH) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky SOPH (SOPH) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SOPH tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SOPH tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SOPH tokenomiku, preskúmajte cenu SOPH tokenu naživo!

Ako kúpiť SOPH

Máte záujem pridať SOPH (SOPH) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu SOPH vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

SOPH (SOPH) história cien

Analýza histórie cien SOPH pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

SOPH cenová predikcia

Chcete vedieť, kam SOPH asi smeruje? Naša SOPH stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.