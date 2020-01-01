SOON (SOON) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o SOON (SOON) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
SOON (SOON) informácie

SOON is built to deliver the best on-chain trading experience. Besides SOON Mainnet, SOON Stack and InterSOON, the integration of LiveTrade and simpfor.fun further reinforces SOON’s vision, creating a super gateway for Web2 users through livestreaming platforms.

Oficiálna webová stránka:
https://soo.network/
Biela kniha:
https://docs.soo.network/introduction/what-is-soon
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/4eDf52YYzL6i6gbZ6FXqrLUPXbtP61f1gPSFM66M4XHe

SOON (SOON) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre SOON (SOON) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 100.46M
Celková ponuka:
$ 972.81M
Počet coinov v obehu:
$ 288.93M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 338.25M
Historické maximum:
$ 0.6405
Historické minimum:
$ 0.12971721425538466
Aktuálna cena:
$ 0.3477
SOON (SOON) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky SOON (SOON) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SOON tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SOON tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SOON tokenomiku, preskúmajte cenu SOON tokenu naživo!

Ako kúpiť SOON

Máte záujem pridať SOON (SOON) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu SOON vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

SOON (SOON) história cien

Analýza histórie cien SOON pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

SOON cenová predikcia

Chcete vedieť, kam SOON asi smeruje? Naša SOON stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.