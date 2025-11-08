Aktuálna dnešná cena Somnia je 0.3969USD. Trhová kapitalizácia SOMI je --USD. Sledujte aktualizácie cien SOMI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Somnia je 0.3969USD. Trhová kapitalizácia SOMI je --USD. Sledujte aktualizácie cien SOMI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Somnia (SOMI) je $ 0.3969, s 8.41% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SOMI na USD konverzný kurz je $ 0.3969 za SOMI.
Somnia sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- SOMI. Počas posledných 24 hodín sa SOMIobchodovalo v rozmedzí od $ 0.3342 (low) do $ 0.3983 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa SOMI zmenilo o +2.29% za poslednú hodinu a o -2.94% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 219.54K.
Somnia (SOMI) informácie o trhu
Aktuálna trhová kapitalizácia Somnia je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 219.54K. Počet coinov v obehu SOMI je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 396.90M.
História cien Somnia v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
24 hod High
+2.29%
+8.41%
-2.94%
-2.94%
Somnia (SOMI) história cien USD
Sledujte zmeny cien Somnia za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.03079
+8.41%
30 dní
$ -0.4299
-52.00%
60 dní
$ -1.0537
-72.64%
90 dní
$ +0.2969
+296.90%
Somnia dnešná zmena ceny
Dnes SOMI zaznamenal zmenu o $ +0.03079 (+8.41%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Somnia zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.4299 (-52.00%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Somnia zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal SOMI zmenu o $ -1.0537 (-72.64%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Somnia zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.2969 (+296.90%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Somnia (SOMI)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Somnia, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Somnia?
Several key factors influence Somnia (SOMI) token prices:
Regulatory News: Crypto regulations and legal developments influence market perception.
Competition: Performance relative to other blockchain platforms and metaverse projects.
Community Growth: Active user base and developer ecosystem expansion.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Somnia?
People want to know Somnia (SOMI) price today for several key reasons:
1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions 2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and performance 3. Market timing - Price data helps identify optimal entry/exit points 4. Risk management - Current prices inform stop-loss and profit-taking strategies
Cenové predikcie pre Somnia
Cenová predikcia Somnia (SOMI) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena SOMI v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Somnia (SOMI) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Somnia mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Somnia v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku SOMI cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Somnia Cenové predikcie.
O Somnia
SOMI is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and security. SOMI employs a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of the token to validate transactions and earn rewards. The asset's primary use case is to provide a secure and private medium of exchange in the digital space, with an emphasis on reducing the risk of third-party interference. The issuance of SOMI tokens is capped, meaning there is a finite supply, which is a feature designed to prevent inflation.
Čo je Somnia (SOMI)
Somnia is the fastest, most cost-effective EVM Layer-1 blockchain, capable of processing over 1 million transactions per second with sub-second finality and sub-cent fees. With this performance, Somnia enables real-time, fully on-chain experiences that go beyond financial applications. It’s the ideal foundation for building large-scale games, social platforms, metaverse economies, and AI-powered applications. Somnia’s architecture supports fully composable systems, empowering builders to create immersive, intelligent, and interactive digital experiences that scale to millions of users.
Ak by hodnota Somnia rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Somnia podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíSomnia?
Dnešná cena Somnia je $ 0.3969. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Somnia stále dobrou investíciou?
Somnia zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do SOMI, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Somnia?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Somnia v hodnote $ 219.54K.
Aká je aktuálna cena Somnia?
Živá cena SOMI sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Somnia vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena SOMI, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Somnia?
Cenu SOMI ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Zvýši sa cena Somnia v tomto roku?
Cena Somnia by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Somnia (SOMI).
Somnia (SOMI) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.