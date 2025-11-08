BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Somnia je 0.3969USD. Trhová kapitalizácia SOMI je --USD. Sledujte aktualizácie cien SOMI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Somnia Logo

Somnia kurz (SOMI)

1 SOMI na USD aktuálnu cenu:

$0.3969
+8.41%1D
USD
Somnia (SOMI) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:03:52 (UTC+8)

Dnešná cena Somnia

Aktuálna dnešná cena Somnia (SOMI) je $ 0.3969, s 8.41% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SOMI na USD konverzný kurz je $ 0.3969 za SOMI.

Somnia sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- SOMI. Počas posledných 24 hodín sa SOMIobchodovalo v rozmedzí od $ 0.3342 (low) do $ 0.3983 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa SOMI zmenilo o +2.29% za poslednú hodinu a o -2.94% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 219.54K.

Somnia (SOMI) informácie o trhu

$ 219.54K
$ 396.90M
1,000,000,000
SOMNIA

Aktuálna trhová kapitalizácia Somnia je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 219.54K. Počet coinov v obehu SOMI je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 396.90M.

História cien Somnia v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.3342
24 hod Low
$ 0.3983
24 hod High

+2.29%

+8.41%

-2.94%

-2.94%

Somnia (SOMI) história cien USD

Sledujte zmeny cien Somnia za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.03079+8.41%
30 dní$ -0.4299-52.00%
60 dní$ -1.0537-72.64%
90 dní$ +0.2969+296.90%
Somnia dnešná zmena ceny

Dnes SOMI zaznamenal zmenu o $ +0.03079 (+8.41%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Somnia zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.4299 (-52.00%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Somnia zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal SOMI zmenu o $ -1.0537 (-72.64%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Somnia zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.2969 (+296.90%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Somnia (SOMI)?

Pozrite si Somniastránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Somnia

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Somnia, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Somnia?

Several key factors influence Somnia (SOMI) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact SOMI's value.

Adoption & Partnerships: Real-world use cases, strategic partnerships, and platform adoption drive demand.

Technology Development: Updates, improvements to the Somnia blockchain, and successful milestones boost investor confidence.

Supply & Demand: Token circulation, staking rewards, and trading volume directly affect price dynamics.

Regulatory News: Crypto regulations and legal developments influence market perception.

Competition: Performance relative to other blockchain platforms and metaverse projects.

Community Growth: Active user base and developer ecosystem expansion.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Somnia?

People want to know Somnia (SOMI) price today for several key reasons:

1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions
2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and performance
3. Market timing - Price data helps identify optimal entry/exit points
4. Risk management - Current prices inform stop-loss and profit-taking strategies

Cenové predikcie pre Somnia

Cenová predikcia Somnia (SOMI) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena SOMI v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Somnia (SOMI) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Somnia mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Somnia v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku SOMI cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Somnia Cenové predikcie.

O Somnia

SOMI is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and security. SOMI employs a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of the token to validate transactions and earn rewards. The asset's primary use case is to provide a secure and private medium of exchange in the digital space, with an emphasis on reducing the risk of third-party interference. The issuance of SOMI tokens is capped, meaning there is a finite supply, which is a feature designed to prevent inflation.

Ako nakupovať a investovať Somnia

Ste pripravení začať s Somnia? Nákup SOMI na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Somnia. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Somnia (SOMI) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Somnia sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Somnia

Vlastníctvo Somnia vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Somnia (SOMI) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Čo je Somnia (SOMI)

Somnia is the fastest, most cost-effective EVM Layer-1 blockchain, capable of processing over 1 million transactions per second with sub-second finality and sub-cent fees. With this performance, Somnia enables real-time, fully on-chain experiences that go beyond financial applications. It’s the ideal foundation for building large-scale games, social platforms, metaverse economies, and AI-powered applications. Somnia’s architecture supports fully composable systems, empowering builders to create immersive, intelligent, and interactive digital experiences that scale to millions of users.

Somnia Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Somnia zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Somnia webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Somnia

Akú hodnotu bude mať 1 Somnia v roku 2030?
Ak by hodnota Somnia rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Somnia podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Somnia (SOMI) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

