Sogni AI (SOGNI) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Sogni AI (SOGNI) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 04:50:38 (UTC+8)
USD

Sogni AI (SOGNI) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Sogni AI (SOGNI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
--
----
Celková ponuka:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Počet coinov v obehu:
--
----
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 34.45M
$ 34.45M$ 34.45M
Historické maximum:
$ 0.008512
$ 0.008512$ 0.008512
Historické minimum:
--
----
Aktuálna cena:
$ 0.003445
$ 0.003445$ 0.003445

Sogni AI (SOGNI) informácie

Sogni AI supports a decentralized creative network, inviting contributors (artists, curators, builders) to participate in its Generative Network using a DEPIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) model to host AI models and rendering power.

Oficiálna webová stránka:
https://www.sogni.ai/
Biela kniha:
https://docsend.com/view/jse8v2m9yvz5gdwi
Prieskumník blokov:
https://basescan.org/token/0xe014d2a4da6e450f21b5050120d291e63c8940fd

Sogni AI (SOGNI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Sogni AI (SOGNI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SOGNI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SOGNI tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SOGNI tokenomiku, preskúmajte cenu SOGNI tokenu naživo!

Sogni AI (SOGNI) história cien

Analýza histórie cien SOGNI pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

