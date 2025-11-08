BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Sogni AI je 0.004184USD. Trhová kapitalizácia SOGNI je --USD. Sledujte aktualizácie cien SOGNI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Sogni AI (SOGNI) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:03:38 (UTC+8)

Dnešná cena Sogni AI

Aktuálna dnešná cena Sogni AI (SOGNI) je $ 0.004184, s 1.13% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SOGNI na USD konverzný kurz je $ 0.004184 za SOGNI.

Sogni AI sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- SOGNI. Počas posledných 24 hodín sa SOGNIobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00408 (low) do $ 0.004483 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa SOGNI zmenilo o -1.51% za poslednú hodinu a o -12.51% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 53.91K.

Sogni AI (SOGNI) informácie o trhu

Aktuálna trhová kapitalizácia Sogni AI je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 53.91K. Počet coinov v obehu SOGNI je --, pričom celková zásoba je 10000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 41.84M.

História cien Sogni AI v USD

Sogni AI (SOGNI) história cien USD

Sledujte zmeny cien Sogni AI za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00004675+1.13%
30 dní$ -0.000486-10.41%
60 dní$ -0.000284-6.36%
90 dní$ +0.001124+36.73%
Sogni AI dnešná zmena ceny

Dnes SOGNI zaznamenal zmenu o $ +0.00004675 (+1.13%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Sogni AI zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.000486 (-10.41%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Sogni AI zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal SOGNI zmenu o $ -0.000284 (-6.36%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Sogni AI zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.001124 (+36.73%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Sogni AI (SOGNI)?

Pozrite si Sogni AIstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Sogni AI

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Sogni AI, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Sogni AI?

Several key factors influence Sogni AI (SOGNI) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact SOGNI's value.

Adoption & Utility: Real-world use cases, platform adoption, and AI technology developments drive demand.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity can reduce volatility.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Sogni AI?

People want to know Sogni AI (SOGNI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment opportunities, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on price movements.

Cenové predikcie pre Sogni AI

Cenová predikcia Sogni AI (SOGNI) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena SOGNI v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Sogni AI (SOGNI) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Sogni AI mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Sogni AI v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku SOGNI cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Sogni AI Cenové predikcie.

O Sogni AI

SOGNI is a crypto asset that operates on a decentralized blockchain platform. The primary purpose of SOGNI is to facilitate secure, peer-to-peer transactions with its native token. It employs a consensus mechanism that is designed to maintain the integrity and security of the network while allowing for scalability. The SOGNI ecosystem is typically used for a range of applications, including digital payments, smart contracts, and decentralized applications (dApps). Its issuance model is designed to control the supply of tokens in circulation, thereby preventing inflation. The asset's role in the broader crypto economy is to provide a decentralized solution for secure and efficient transactions.

Ako nakupovať a investovať Sogni AI

Čo je Sogni AI (SOGNI)

Sogni AI supports a decentralized creative network, inviting contributors (artists, curators, builders) to participate in its Generative Network using a DEPIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) model to host AI models and rendering power.

Sogni AI Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Sogni AI zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Sogni AI webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Sogni AI

Akú hodnotu bude mať 1 Sogni AI v roku 2030?
Ak by hodnota Sogni AI rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Sogni AI podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:03:38 (UTC+8)

Pozrite si viac informácií o Sogni AI

