BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena Snowflake je 264.02USD. Trhová kapitalizácia SNOWON je 870,283.9376980966USD. Sledujte aktualizácie cien SNOWON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Snowflake je 264.02USD. Trhová kapitalizácia SNOWON je 870,283.9376980966USD. Sledujte aktualizácie cien SNOWON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o SNOWON

SNOWON informácie o cene

Čo je SNOWON

SNOWON oficiálna webová stránka

SNOWON tokenomika

SNOWON predpoveď cien

SNOWON história

SNOWON Sprievodca nákupom

SNOWON-na-fiat prevodník mien

SNOWON spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Snowflake Logo

Snowflake kurz (SNOWON)

1 SNOWON na USD aktuálnu cenu:

$264.02
$264.02$264.02
+2.11%1D
USD
Snowflake (SNOWON) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:03:31 (UTC+8)

Dnešná cena Snowflake

Aktuálna dnešná cena Snowflake (SNOWON) je $ 264.02, s 2.11% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SNOWON na USD konverzný kurz je $ 264.02 za SNOWON.

Snowflake sa v súčasnosti radí na #2183 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 870.28K, pričom počet coinov v obehu je 3.30K SNOWON. Počas posledných 24 hodín sa SNOWONobchodovalo v rozmedzí od $ 255.81 (low) do $ 267.26 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 282.0801309185048, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 214.69891424490774.

V krátkodobom vývoji sa SNOWON zmenilo o +0.83% za poslednú hodinu a o -3.96% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 58.05K.

Snowflake (SNOWON) informácie o trhu

No.2183

$ 870.28K
$ 870.28K$ 870.28K

$ 58.05K
$ 58.05K$ 58.05K

$ 870.28K
$ 870.28K$ 870.28K

3.30K
3.30K 3.30K

3,296.28034883
3,296.28034883 3,296.28034883

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia Snowflake je $ 870.28K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 58.05K. Počet coinov v obehu SNOWON je 3.30K, pričom celková zásoba je 3296.28034883. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 870.28K.

História cien Snowflake v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 255.81
$ 255.81$ 255.81
24 hod Low
$ 267.26
$ 267.26$ 267.26
24 hod High

$ 255.81
$ 255.81$ 255.81

$ 267.26
$ 267.26$ 267.26

$ 282.0801309185048
$ 282.0801309185048$ 282.0801309185048

$ 214.69891424490774
$ 214.69891424490774$ 214.69891424490774

+0.83%

+2.11%

-3.96%

-3.96%

Snowflake (SNOWON) história cien USD

Sledujte zmeny cien Snowflake za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +5.4557+2.11%
30 dní$ +13.53+5.40%
60 dní$ +84.02+46.67%
90 dní$ +84.02+46.67%
Snowflake dnešná zmena ceny

Dnes SNOWON zaznamenal zmenu o $ +5.4557 (+2.11%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Snowflake zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +13.53 (+5.40%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Snowflake zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal SNOWON zmenu o $ +84.02 (+46.67%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Snowflake zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +84.02 (+46.67%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Snowflake (SNOWON)?

Pozrite si Snowflakestránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Snowflake

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Snowflake, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Snowflake?

Snowflake (SNOW) stock prices are influenced by several key factors:

1. Revenue growth and customer acquisition rates
2. Cloud computing market trends and competition
3. Data analytics demand from enterprises
4. Quarterly earnings reports and guidance
5. Management commentary on future prospects
6. Overall tech sector sentiment
7. Interest rates and macroeconomic conditions
8. Partnership announcements with major cloud providers
9. Product innovation and new feature releases
10. Market share gains against competitors like Amazon Redshift

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Snowflake?

People want to know Snowflake (SNOW) price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, market timing for buying/selling, earnings analysis, and staying informed about tech stock performance. Investors monitor daily price movements to assess volatility, compare against market benchmarks, and evaluate their holdings' value in real-time.

Cenové predikcie pre Snowflake

Cenová predikcia Snowflake (SNOWON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena SNOWON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Snowflake (SNOWON) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Snowflake mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Snowflake v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku SNOWON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Snowflake Cenové predikcie.

O Snowflake

SNOWON is a digital asset operating on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on speed, security, and scalability. SNOWON employs a unique consensus mechanism, which is widely recognized for its efficiency and low energy consumption. The asset's issuance model is based on a predefined schedule, ensuring transparency and predictability. In the broader crypto ecosystem, SNOWON is typically used for quick and secure transfers of value, making it a popular choice for microtransactions and everyday purchases. Its robust and scalable infrastructure also makes it suitable for developing and deploying decentralized applications (dApps).

Ako nakupovať a investovať Snowflake

Ste pripravení začať s Snowflake? Nákup SNOWON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Snowflake. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Snowflake (SNOWON) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 3.30K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Snowflake sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Snowflake (SNOWON)

Čo môžete urobiť s Snowflake

Vlastníctvo Snowflake vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Snowflake (SNOWON) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Snowflake (SNOWON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Snowflake Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Snowflake zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna Snowflake webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Snowflake

Akú hodnotu bude mať 1 Snowflake v roku 2030?
Ak by hodnota Snowflake rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Snowflake podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:03:31 (UTC+8)

Snowflake (SNOWON) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Snowflake

SNOWON USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície SNOWON s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s SNOWON USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Snowflake (SNOWON) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Snowflake a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
SNOWON/USDT
$264.02
$264.02$264.02
+2.04%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.44
$22.44$22.44

+124.40%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006718
$0.00006718$0.00006718

+1,243.60%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009871
$0.009871$0.009871

+146.77%

Flux

Flux

FLUX

$0.19211
$0.19211$0.19211

+75.71%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000010257
$0.000010257$0.000010257

+70.95%

Humanity

Humanity

H

$0.19641
$0.19641$0.19641

+38.10%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

SNOWON-na-USD kalkulačka

Suma

SNOWON
SNOWON
USD
USD

1 SNOWON = 264.02 USD