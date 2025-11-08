Aktuálna dnešná cena Snowflake je 264.02USD. Trhová kapitalizácia SNOWON je 870,283.9376980966USD. Sledujte aktualizácie cien SNOWON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Snowflake je 264.02USD. Trhová kapitalizácia SNOWON je 870,283.9376980966USD. Sledujte aktualizácie cien SNOWON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Snowflake (SNOWON) je $ 264.02, s 2.11% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SNOWON na USD konverzný kurz je $ 264.02 za SNOWON.
Snowflake sa v súčasnosti radí na #2183 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 870.28K, pričom počet coinov v obehu je 3.30K SNOWON. Počas posledných 24 hodín sa SNOWONobchodovalo v rozmedzí od $ 255.81 (low) do $ 267.26 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 282.0801309185048, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 214.69891424490774.
V krátkodobom vývoji sa SNOWON zmenilo o +0.83% za poslednú hodinu a o -3.96% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 58.05K.
Snowflake (SNOWON) informácie o trhu
No.2183
$ 870.28K
$ 870.28K$ 870.28K
$ 58.05K
$ 58.05K$ 58.05K
$ 870.28K
$ 870.28K$ 870.28K
3.30K
3.30K 3.30K
3,296.28034883
3,296.28034883 3,296.28034883
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia Snowflake je $ 870.28K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 58.05K. Počet coinov v obehu SNOWON je 3.30K, pričom celková zásoba je 3296.28034883. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 870.28K.
História cien Snowflake v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 255.81
$ 255.81$ 255.81
24 hod Low
$ 267.26
$ 267.26$ 267.26
24 hod High
$ 255.81
$ 255.81$ 255.81
$ 267.26
$ 267.26$ 267.26
$ 282.0801309185048
$ 282.0801309185048$ 282.0801309185048
$ 214.69891424490774
$ 214.69891424490774$ 214.69891424490774
+0.83%
+2.11%
-3.96%
-3.96%
Snowflake (SNOWON) história cien USD
Sledujte zmeny cien Snowflake za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +5.4557
+2.11%
30 dní
$ +13.53
+5.40%
60 dní
$ +84.02
+46.67%
90 dní
$ +84.02
+46.67%
Snowflake dnešná zmena ceny
Dnes SNOWON zaznamenal zmenu o $ +5.4557 (+2.11%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Snowflake zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +13.53 (+5.40%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Snowflake zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal SNOWON zmenu o $ +84.02 (+46.67%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Snowflake zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +84.02 (+46.67%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Snowflake (SNOWON)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Snowflake, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Snowflake?
Snowflake (SNOW) stock prices are influenced by several key factors:
1. Revenue growth and customer acquisition rates 2. Cloud computing market trends and competition 3. Data analytics demand from enterprises 4. Quarterly earnings reports and guidance 5. Management commentary on future prospects 6. Overall tech sector sentiment 7. Interest rates and macroeconomic conditions 8. Partnership announcements with major cloud providers 9. Product innovation and new feature releases 10. Market share gains against competitors like Amazon Redshift
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Snowflake?
People want to know Snowflake (SNOW) price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, market timing for buying/selling, earnings analysis, and staying informed about tech stock performance. Investors monitor daily price movements to assess volatility, compare against market benchmarks, and evaluate their holdings' value in real-time.
Cenové predikcie pre Snowflake
Cenová predikcia Snowflake (SNOWON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena SNOWON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Snowflake (SNOWON) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Snowflake mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Snowflake v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku SNOWON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Snowflake Cenové predikcie.
O Snowflake
SNOWON is a digital asset operating on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on speed, security, and scalability. SNOWON employs a unique consensus mechanism, which is widely recognized for its efficiency and low energy consumption. The asset's issuance model is based on a predefined schedule, ensuring transparency and predictability. In the broader crypto ecosystem, SNOWON is typically used for quick and secure transfers of value, making it a popular choice for microtransactions and everyday purchases. Its robust and scalable infrastructure also makes it suitable for developing and deploying decentralized applications (dApps).
SNOWON is a digital asset operating on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on speed, security, and scalability. SNOWON employs a unique consensus mechanism, which is widely recognized for its efficiency and low energy consumption. The asset's issuance model is based on a predefined schedule, ensuring transparency and predictability. In the broader crypto ecosystem, SNOWON is typically used for quick and secure transfers of value, making it a popular choice for microtransactions and everyday purchases. Its robust and scalable infrastructure also makes it suitable for developing and deploying decentralized applications (dApps).
Ako nakupovať a investovať Snowflake
Ste pripravení začať s Snowflake? Nákup SNOWON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Snowflake. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Snowflake (SNOWON) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 3.30K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Snowflake sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Snowflake
Vlastníctvo Snowflake vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup Snowflake (SNOWON) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Ak by hodnota Snowflake rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Snowflake podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíSnowflake?
Dnešná cena Snowflake je $ 264.02. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Snowflake stále dobrou investíciou?
Snowflake zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do SNOWON, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Snowflake?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Snowflake v hodnote $ 58.05K.
Aká je aktuálna cena Snowflake?
Živá cena SNOWON sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Snowflake vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena SNOWON, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Snowflake?
Cenu SNOWON ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,347.64
+2.52%
ETH
3,448.78
+4.58%
SOL
164.14
+5.61%
COAI
1.183
+8.26%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre SNOWON na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár SNOWON/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Snowflake pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Snowflake v tomto roku?
Cena Snowflake by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Snowflake (SNOWON).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:03:31 (UTC+8)
Snowflake (SNOWON) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.