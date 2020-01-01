StarryNift (SNIFT) tokenomika

StarryNift (SNIFT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o StarryNift (SNIFT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
StarryNift (SNIFT) informácie

StarryNift is a premier AI-powered co-creation platform that transforms virtual experiences with AI SDK infrastructure. Users can play games, create content, engage in social interactions, develop DIDs, and earn rewards immersively. Our mission is to push the boundaries of AI infrastructure, redefine interactive experiences, and foster a sense of shared value appreciation with the token economy.

Oficiálna webová stránka:
https://starrynift.art/
Biela kniha:
https://cdn.starrynift.art/StarryNift-WhitePaper.pdf
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x5c4625ac040486ce7a9054924b8cd3e4ba8480a6

StarryNift (SNIFT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre StarryNift (SNIFT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 622.76K
$ 622.76K
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 187.02M
$ 187.02M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 3.33M
$ 3.33M
Historické maximum:
$ 0.12637
$ 0.12637
Historické minimum:
$ 0.003134554946669416
$ 0.003134554946669416
Aktuálna cena:
$ 0.00333
$ 0.00333

StarryNift (SNIFT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky StarryNift (SNIFT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SNIFT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SNIFT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SNIFT tokenomiku, preskúmajte cenu SNIFT tokenu naživo!

Ako kúpiť SNIFT

Máte záujem pridať StarryNift (SNIFT) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu SNIFT vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

StarryNift (SNIFT) história cien

Analýza histórie cien SNIFT pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

SNIFT cenová predikcia

Chcete vedieť, kam SNIFT asi smeruje? Naša SNIFT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.