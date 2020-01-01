SNEK (SNEK) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o SNEK (SNEK) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
SNEK (SNEK) informácie

SNEK aims to be the chillest meme coin on Cardano with a fair distributed launch including 0% of the supply set aside to the team and a high circulating supply/low emissions right from the start. With a goal to unite communities across Cardano and onboard new users from outside chains.

Oficiálna webová stránka:
https://www.snek.com
Prieskumník blokov:
https://cardanoscan.io/token/279c909f348e533da5808898f87f9a14bb2c3dfbbacccd631d927a3f534e454b

SNEK (SNEK) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre SNEK (SNEK) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 284.65M
$ 284.65M

Celková ponuka:
$ 75.29B

Počet coinov v obehu:
$ 74.64B
$ 74.64B

FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 292.58M
$ 292.58M

Historické maximum:
$ 0.009495

Historické minimum:
$ 0.000038959898786517

Aktuálna cena:
$ 0.0038138


SNEK (SNEK) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky SNEK (SNEK) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SNEK tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SNEK tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SNEK tokenomiku, preskúmajte cenu SNEK tokenu naživo!

