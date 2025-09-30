Real Smurf Cat (SMURFCAT) tokenomika

Real Smurf Cat (SMURFCAT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Real Smurf Cat (SMURFCAT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 13:30:17 (UTC+8)
USD

Real Smurf Cat (SMURFCAT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Real Smurf Cat (SMURFCAT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 2.60M
$ 2.60M$ 2.60M
Celková ponuka:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Počet coinov v obehu:
$ 93.81B
$ 93.81B$ 93.81B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 2.77M
$ 2.77M$ 2.77M
Historické maximum:
$ 0.00042251
$ 0.00042251$ 0.00042251
Historické minimum:
$ 0.000000030302868553
$ 0.000000030302868553$ 0.000000030302868553
Aktuálna cena:
$ 0.00002772
$ 0.00002772$ 0.00002772

Real Smurf Cat (SMURFCAT) informácie

SMURFCAT (Also known as Shailushai) is a deflationary memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to the Smurf Cat internet meme originally created by Nate Hallinan, and newly popularized by TikTok. The meme plays on the idea that the Smurf Cat in the image is truly un-photoshopped, and that he is indeed, real.

Oficiálna webová stránka:
https://smurfcat.eth.limo
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xff836a5821e69066c87e268bc51b849fab94240c

Real Smurf Cat (SMURFCAT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Real Smurf Cat (SMURFCAT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SMURFCAT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SMURFCAT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SMURFCAT tokenomiku, preskúmajte cenu SMURFCAT tokenu naživo!

Ako kúpiť SMURFCAT

Máte záujem pridať Real Smurf Cat (SMURFCAT) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu SMURFCAT vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Real Smurf Cat (SMURFCAT) história cien

Analýza histórie cien SMURFCAT pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

SMURFCAT cenová predikcia

Chcete vedieť, kam SMURFCAT asi smeruje? Naša SMURFCAT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov