Aktuálna dnešná cena SatLayer je 0.007236USD. Trhová kapitalizácia SLAY je --USD. Sledujte aktualizácie cien SLAY v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

SatLayer Logo

SatLayer kurz (SLAY)

1 SLAY na USD aktuálnu cenu:

SatLayer (SLAY) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:03:17 (UTC+8)

Dnešná cena SatLayer

Aktuálna dnešná cena SatLayer (SLAY) je $ 0.007236, s 1.54% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SLAY na USD konverzný kurz je $ 0.007236 za SLAY.

SatLayer sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- SLAY. Počas posledných 24 hodín sa SLAYobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00708 (low) do $ 0.007256 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa SLAY zmenilo o +0.13% za poslednú hodinu a o -38.11% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 58.47K.

SatLayer (SLAY) informácie o trhu

Aktuálna trhová kapitalizácia SatLayer je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 58.47K. Počet coinov v obehu SLAY je --, pričom celková zásoba je 2100000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 15.20M.

História cien SatLayer v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
SatLayer (SLAY) história cien USD

Sledujte zmeny cien SatLayer za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0001097+1.54%
30 dní$ -0.017164-70.35%
60 dní$ -0.019834-73.27%
90 dní$ -0.027764-79.33%
SatLayer dnešná zmena ceny

Dnes SLAY zaznamenal zmenu o $ +0.0001097 (+1.54%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

SatLayer zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.017164 (-70.35%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

SatLayer zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal SLAY zmenu o $ -0.019834 (-73.27%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

SatLayer zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.027764 (-79.33%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby SatLayer (SLAY)?

Pozrite si SatLayerstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre SatLayer

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby SatLayer, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny SatLayer?

Several key factors influence SatLayer (SLAY) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact SLAY pricing.

Adoption & Usage: Real-world utility and platform adoption drive demand and price appreciation.

Bitcoin Network Activity: As a Bitcoin-related project, BTC network developments affect SLAY.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu SatLayer?

People want to know SatLayer (SLAY) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate gains/losses, and manage risk effectively.

Cenové predikcie pre SatLayer

Cenová predikcia SatLayer (SLAY) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena SLAY v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia SatLayer (SLAY) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena SatLayer mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne SatLayer v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku SLAY cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na SatLayer Cenové predikcie.

O SatLayer

SLAY is a digital asset that operates within the blockchain ecosystem. It is designed to facilitate transactions and interactions within the gaming industry, particularly in the eSports sector. SLAY aims to provide a decentralized platform for gamers, developers, and stakeholders to engage in secure and transparent transactions, such as in-game purchases, betting, and player rewards. The asset operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. SLAY's issuance model is capped, meaning there is a finite supply of the asset, which is intended to maintain its value. The primary use of SLAY is within its native ecosystem, but it also has potential for broader applications within the digital entertainment industry.

Ako nakupovať a investovať SatLayer

Ste pripravení začať s SatLayer? Nákup SLAY na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom SatLayer. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu SatLayer (SLAY) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a SatLayer sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo je SatLayer (SLAY)

The new financial system, built on Bitcoin: SatLayer is the economic layer for Bitcoin, making the best asset now fully programmable. Bitcoin isn’t idle gold anymore. SatLayer leverages restaking primitives to evolve Bitcoin into an active reserve asset, anchoring secure, capital-efficient DeFi and RWA systems. As the Bitcoin restaking partner for Sui and Berachain — and the exclusive restaking partner of Babylon Labs—SatLayer collaborates with top revenue-generating projects to develop use cases like on-chain insurance and liquidity float, driving real and sustainable yield.

SatLayer Zdroj

Pre hlbšie pochopenie SatLayer zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o SatLayer

Akú hodnotu bude mať 1 SatLayer v roku 2030?
Ak by hodnota SatLayer rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do SatLayer podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:03:17 (UTC+8)

SatLayer (SLAY) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

