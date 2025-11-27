BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Gold Bar & BTC Giveaway2000g
Aktuálna dnešná cena SKX je 0.30524USD. Trhová kapitalizácia SKX je 0USD. Sledujte aktualizácie cien SKX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena SKX je 0.30524USD. Trhová kapitalizácia SKX je 0USD. Sledujte aktualizácie cien SKX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o SKX

SKX informácie o cene

Čo je SKX

SKX biela kniha

SKX oficiálna webová stránka

SKX tokenomika

SKX predpoveď cien

SKX história

SKX Sprievodca nákupom

SKX-na-fiat prevodník mien

SKX spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

SKX Logo

SKX kurz (SKX)

1 SKX na USD aktuálnu cenu:

$0.30524
$0.30524$0.30524
-5.86%1D
USD
SKX (SKX) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-27 23:08:35 (UTC+8)

Dnešná cena SKX

Aktuálna dnešná cena SKX (SKX) je $ 0.30524, s 5.86% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SKX na USD konverzný kurz je $ 0.30524 za SKX.

SKX sa v súčasnosti radí na #4036 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 SKX. Počas posledných 24 hodín sa SKXobchodovalo v rozmedzí od $ 0.27576 (low) do $ 0.33258 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 2.9071059942900916, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.012645799433479828.

V krátkodobom vývoji sa SKX zmenilo o +0.09% za poslednú hodinu a o -27.19% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 10.89K.

SKX (SKX) informácie o trhu

No.4036

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 10.89K
$ 10.89K$ 10.89K

$ 30.52M
$ 30.52M$ 30.52M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

MATIC

Aktuálna trhová kapitalizácia SKX je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 10.89K. Počet coinov v obehu SKX je 0.00, pričom celková zásoba je 100000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 30.52M.

História cien SKX v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.27576
$ 0.27576$ 0.27576
24 hod Low
$ 0.33258
$ 0.33258$ 0.33258
24 hod High

$ 0.27576
$ 0.27576$ 0.27576

$ 0.33258
$ 0.33258$ 0.33258

$ 2.9071059942900916
$ 2.9071059942900916$ 2.9071059942900916

$ 0.012645799433479828
$ 0.012645799433479828$ 0.012645799433479828

+0.09%

-5.86%

-27.19%

-27.19%

SKX (SKX) história cien USD

Sledujte zmeny cien SKX za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.0190005-5.86%
30 dní$ -0.14575-32.32%
60 dní$ -2.48693-89.07%
90 dní$ +0.12354+67.99%
SKX dnešná zmena ceny

Dnes SKX zaznamenal zmenu o $ -0.0190005 (-5.86%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

SKX zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.14575 (-32.32%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

SKX zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal SKX zmenu o $ -2.48693 (-89.07%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

SKX zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.12354 (+67.99%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby SKX (SKX)?

Pozrite si SKXstránku histórie cien.

Cenové predikcie pre SKX

Cenová predikcia SKX (SKX) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena SKX v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia SKX (SKX) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena SKX mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne SKX v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku SKX cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na SKX Cenové predikcie.

Ako nakupovať a investovať SKX

Ste pripravení začať s SKX? Nákup SKX na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom SKX. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu SKX (SKX) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.
Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 0.00 tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a SKX sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť SKX (SKX)

Čo môžete urobiť s SKX

Vlastníctvo SKX vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

  • Preskúmajte spotový trh MEXC

    Preskúmajte spotový trh MEXC

    Obchodujte s viac ako 2,800 tokenmi s veľmi nízkymi poplatkami.

    Obchodovanie s futures

    Obchodovanie s futures

    Obchodujte s až 500-násobnou pákou a vysokou likviditou.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Vkladajte tokeny a získavajte úžasné airdropy.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Kupujte a predávajte nové tokeny ešte pred ich oficiálnym uvedením na burzu.

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup SKX (SKX) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je SKX (SKX)

The SKX token issued by S&PanaX Co., Ltd. serves as the native currency used on the SKX platform. This platform is primarily divided into communication spaces and a shopping mall, providing users with spaces to engage, share information, and participate in various activities. Specifically, in the SKX shopping mall, users receive rewards for contributing information or participating in activities, which are provided in SKX tokens. These tokens can then be used within the shopping mall for purchases of goods and services, serving as a form of payment. Furthermore, by collaborating with affiliated businesses, the platform aims to expand the utility of SKX tokens, offering users additional benefits and opportunities.

SKX Zdroj

Pre hlbšie pochopenie SKX zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna SKX webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o SKX

Akú hodnotu bude mať 1 SKX v roku 2030?
Ak by hodnota SKX rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do SKX podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-27 23:08:35 (UTC+8)

SKX (SKX) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-26 08:09:47Aktualizácie odvetvia
Bitcoin Experiences Worst January in Nearly Three Years, ETFs Record $3.7 Billion Outflow in a Single Month
11-26 07:57:17Aktualizácie odvetvia
$388 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly short positions
11-26 03:57:55Aktualizácie odvetvia
U.S. September retail sales monthly rate 0.2%, expected 0.4%, previous value 0.60%
11-25 20:14:18Aktualizácie odvetvia
SOL Chain Meme Coins Rally, PIPPIN Up 84% in 24 Hours
11-25 17:21:54Aktualizácie odvetvia
US Altcoin Spot ETFs Welcome Listing Boom, Over 100 ETFs Poised for Launch
11-25 15:17:35Aktualizácie odvetvia
$368 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly short positions

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o SKX

SKX USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície SKX s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s SKX USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s SKX (SKX) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem SKX a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
SKX/USDT
$0.30524
$0.30524$0.30524
-5.86%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

Antix

Antix

ANTIX

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Best Wallet

Best Wallet

BEST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Trovio wallet

Trovio wallet

TROW

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

GaiAI

GaiAI

GAIX

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TEN Protocol

TEN Protocol

TEN

$0.01535
$0.01535$0.01535

-80.81%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Astra Network

Astra Network

AHN

$0.00658
$0.00658$0.00658

+174.16%

SUPERFORTUNE

SUPERFORTUNE

GUA

$0.11513
$0.11513$0.11513

+130.26%

Irys

Irys

IRYS

$0.04634
$0.04634$0.04634

+46.36%

Notevia

Notevia

NVA

$0.000000001106
$0.000000001106$0.000000001106

+42.70%

APRO

APRO

AT

$0.3000
$0.3000$0.3000

+39.99%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

SKX-na-USD kalkulačka

Suma

SKX
SKX
USD
USD

1 SKX = 0.30524 USD