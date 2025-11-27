SKX kurz (SKX)
Aktuálna dnešná cena SKX (SKX) je $ 0.30524, s 5.86% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SKX na USD konverzný kurz je $ 0.30524 za SKX.
SKX sa v súčasnosti radí na #4036 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 SKX. Počas posledných 24 hodín sa SKXobchodovalo v rozmedzí od $ 0.27576 (low) do $ 0.33258 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 2.9071059942900916, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.012645799433479828.
V krátkodobom vývoji sa SKX zmenilo o +0.09% za poslednú hodinu a o -27.19% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 10.89K.
Aktuálna trhová kapitalizácia SKX je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 10.89K. Počet coinov v obehu SKX je 0.00, pričom celková zásoba je 100000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 30.52M.
Sledujte zmeny cien SKX za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ -0.0190005
|-5.86%
|30 dní
|$ -0.14575
|-32.32%
|60 dní
|$ -2.48693
|-89.07%
|90 dní
|$ +0.12354
|+67.99%
Dnes SKX zaznamenal zmenu o $ -0.0190005 (-5.86%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.14575 (-32.32%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal SKX zmenu o $ -2.48693 (-89.07%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.12354 (+67.99%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby SKX (SKX)?
Pozrite si SKXstránku histórie cien.
V roku 2040 by cena SKX mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
The SKX token issued by S&PanaX Co., Ltd. serves as the native currency used on the SKX platform. This platform is primarily divided into communication spaces and a shopping mall, providing users with spaces to engage, share information, and participate in various activities. Specifically, in the SKX shopping mall, users receive rewards for contributing information or participating in activities, which are provided in SKX tokens. These tokens can then be used within the shopping mall for purchases of goods and services, serving as a form of payment. Furthermore, by collaborating with affiliated businesses, the platform aims to expand the utility of SKX tokens, offering users additional benefits and opportunities.
Pre hlbšie pochopenie SKX zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
1 SKX = 0.30524 USD