SKALE (SKL) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o SKALE (SKL) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

SKALE (SKL) informácie

SKALE is an elastic blockchains which are highly performant, decentralized, configurable, Ethereum compatible. SKL is the native token of SKALE, representing the right to work for validators in the network and the right to pledge and acquire relevant resources for principals.

Oficiálna webová stránka:
https://skale.space/?utm_medium=website&utm_source=coinmarketcap&utm_campaign=skalepage
Biela kniha:
https://skale.space/docs/?utm_medium=website&utm_source=coinmarketcap&utm_campaign=skalepage
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x00c83aecc790e8a4453e5dd3b0b4b3680501a7a7

SKALE (SKL) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre SKALE (SKL) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 147.76M
Celková ponuka:
$ 6.21B
Počet coinov v obehu:
$ 5.96B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 173.53M
Historické maximum:
$ 1.19898
Historické minimum:
$ 0.015915412070436754
Aktuálna cena:
$ 0.02479
SKALE (SKL) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky SKALE (SKL) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SKL tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SKL tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SKL tokenomiku, preskúmajte cenu SKL tokenu naživo!

Ako kúpiť SKL

Máte záujem pridať SKALE (SKL) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu SKL vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

SKALE (SKL) história cien

Analýza histórie cien SKL pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

SKL cenová predikcia

Chcete vedieť, kam SKL asi smeruje? Naša SKL stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.