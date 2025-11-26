Simon the Gator (SIMON) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Simon the Gator (SIMON) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 05:19:47 (UTC+8)
USD

Simon the Gator (SIMON) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Simon the Gator (SIMON) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 36.28K
Celková ponuka:
$ 690.00M
Počet coinov v obehu:
$ 646.75M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 38.71K
Historické maximum:
$ 0.003649
Historické minimum:
$ 0.000050063242743342
Aktuálna cena:
$ 0.0000561
Simon the Gator (SIMON) informácie

Simon the Gator is a bold, in-your-face memecoin built to “drain the crypto swamp” of scammers, weak hands, and market manipulators. Fueled by a Matt Furie–inspired mascot with zero tolerance for crocodile tears, the $SIMON community thrives on roasting detractors, challenging norms, and building hype through raw, unfiltered banter. With rapid price surges, a growing following, and a Telegram that promises no safe spaces, Simon the Gator positions itself as both a movement and a meme—rewarding those with the guts to ride the wave and mocking those who play it safe.

Oficiálna webová stránka:
https://simonthegator.com/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x2328434559f7dEc44373822cf68052de0d671B7f

Simon the Gator (SIMON) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Simon the Gator (SIMON) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SIMON tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SIMON tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SIMON tokenomiku, preskúmajte cenu SIMON tokenu naživo!

Ako kúpiť SIMON

Máte záujem pridať Simon the Gator (SIMON) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu SIMON vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Simon the Gator (SIMON) história cien

Analýza histórie cien SIMON pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

SIMON cenová predikcia

Chcete vedieť, kam SIMON asi smeruje? Naša SIMON stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

