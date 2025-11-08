Aktuálna dnešná cena Simon the Gator je 0.0000923USD. Trhová kapitalizácia SIMON je 59,695.28142516855969USD. Sledujte aktualizácie cien SIMON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Simon the Gator je 0.0000923USD. Trhová kapitalizácia SIMON je 59,695.28142516855969USD. Sledujte aktualizácie cien SIMON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Simon the Gator (SIMON) je $ 0.0000923, s 1.59% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SIMON na USD konverzný kurz je $ 0.0000923 za SIMON.
Simon the Gator sa v súčasnosti radí na #3216 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 59.70K, pričom počet coinov v obehu je 646.75M SIMON. Počas posledných 24 hodín sa SIMONobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0000901 (low) do $ 0.0000981 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00509385059964004, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000093508083463039.
V krátkodobom vývoji sa SIMON zmenilo o -1.92% za poslednú hodinu a o -13.74% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 3.81K.
Simon the Gator (SIMON) informácie o trhu
No.3216
$ 59.70K
$ 59.70K$ 59.70K
$ 3.81K
$ 3.81K$ 3.81K
$ 63.69K
$ 63.69K$ 63.69K
646.75M
646.75M 646.75M
690,000,000
690,000,000 690,000,000
690,000,000
690,000,000 690,000,000
93.73%
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia Simon the Gator je $ 59.70K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 3.81K. Počet coinov v obehu SIMON je 646.75M, pričom celková zásoba je 690000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 63.69K.
História cien Simon the Gator v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0000901
$ 0.0000901$ 0.0000901
24 hod Low
$ 0.0000981
$ 0.0000981$ 0.0000981
24 hod High
$ 0.0000901
$ 0.0000901$ 0.0000901
$ 0.0000981
$ 0.0000981$ 0.0000981
$ 0.00509385059964004
$ 0.00509385059964004$ 0.00509385059964004
$ 0.000093508083463039
$ 0.000093508083463039$ 0.000093508083463039
-1.92%
-1.59%
-13.74%
-13.74%
Simon the Gator (SIMON) história cien USD
Sledujte zmeny cien Simon the Gator za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.000001495
-1.59%
30 dní
$ -0.0000803
-46.53%
60 dní
$ -0.0014587
-94.05%
90 dní
$ -0.0009077
-90.77%
Simon the Gator dnešná zmena ceny
Dnes SIMON zaznamenal zmenu o $ -0.000001495 (-1.59%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Simon the Gator zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0000803 (-46.53%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Simon the Gator zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal SIMON zmenu o $ -0.0014587 (-94.05%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Simon the Gator zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0009077 (-90.77%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Simon the Gator (SIMON)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Simon the Gator, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Simon the Gator?
People want to know Simon the Gator (SIMON) price today for several key reasons: to make informed trading decisions, track their investment portfolio value, identify potential buying or selling opportunities, and monitor market trends. Real-time price data helps investors assess profitability, manage risk, and time their market entries or exits effectively in the volatile cryptocurrency market.
Cenové predikcie pre Simon the Gator
Cenová predikcia Simon the Gator (SIMON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena SIMON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Simon the Gator (SIMON) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Simon the Gator mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Simon the Gator v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku SIMON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Simon the Gator Cenové predikcie.
O Simon the Gator
SIMON is a cryptocurrency asset designed to function as a medium of exchange in the digital world. It operates on a decentralized platform, utilizing blockchain technology to record transactions and maintain the integrity of its system. The primary purpose of SIMON is to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments without the need for a central authority. It uses a proof-of-work consensus mechanism, which requires miners to solve complex mathematical problems to validate transactions and add them to the blockchain. This design ensures the security and reliability of the SIMON network. In terms of supply, SIMON has a fixed issuance model, with a predetermined number of coins that will ever be in circulation.
SIMON is a cryptocurrency asset designed to function as a medium of exchange in the digital world. It operates on a decentralized platform, utilizing blockchain technology to record transactions and maintain the integrity of its system. The primary purpose of SIMON is to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments without the need for a central authority. It uses a proof-of-work consensus mechanism, which requires miners to solve complex mathematical problems to validate transactions and add them to the blockchain. This design ensures the security and reliability of the SIMON network. In terms of supply, SIMON has a fixed issuance model, with a predetermined number of coins that will ever be in circulation.
Ako nakupovať a investovať Simon the Gator
Ste pripravení začať s Simon the Gator? Nákup SIMON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Simon the Gator. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Simon the Gator (SIMON) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 646.75M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Simon the Gator sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Simon the Gator
Vlastníctvo Simon the Gator vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup Simon the Gator (SIMON) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Simon the Gator (SIMON)
Simon the Gator is a bold, in-your-face memecoin built to “drain the crypto swamp” of scammers, weak hands, and market manipulators. Fueled by a Matt Furie–inspired mascot with zero tolerance for crocodile tears, the $SIMON community thrives on roasting detractors, challenging norms, and building hype through raw, unfiltered banter. With rapid price surges, a growing following, and a Telegram that promises no safe spaces, Simon the Gator positions itself as both a movement and a meme—rewarding those with the guts to ride the wave and mocking those who play it safe.
Simon the Gator is a bold, in-your-face memecoin built to “drain the crypto swamp” of scammers, weak hands, and market manipulators. Fueled by a Matt Furie–inspired mascot with zero tolerance for crocodile tears, the $SIMON community thrives on roasting detractors, challenging norms, and building hype through raw, unfiltered banter. With rapid price surges, a growing following, and a Telegram that promises no safe spaces, Simon the Gator positions itself as both a movement and a meme—rewarding those with the guts to ride the wave and mocking those who play it safe.
Simon the Gator Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Simon the Gator zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Simon the Gator
Akú hodnotu bude mať 1 Simon the Gator v roku 2030?
Ak by hodnota Simon the Gator rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Simon the Gator podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíSimon the Gator?
Dnešná cena Simon the Gator je $ 0.0000923. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Simon the Gator stále dobrou investíciou?
Simon the Gator zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do SIMON, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Simon the Gator?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Simon the Gator v hodnote $ 3.81K.
Aká je aktuálna cena Simon the Gator?
Živá cena SIMON sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Simon the Gator vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena SIMON, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Simon the Gator?
Cenu SIMON ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,393.38
+2.57%
ETH
3,450
+4.62%
SOL
164.38
+5.77%
COAI
1.1946
+9.32%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre SIMON na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár SIMON/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Simon the Gator pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Simon the Gator v tomto roku?
Cena Simon the Gator by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Simon the Gator (SIMON).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:03:10 (UTC+8)
Simon the Gator (SIMON) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.