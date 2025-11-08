Aktuálna dnešná cena Shping je 0.003172USD. Trhová kapitalizácia SHPING je 7,253,702.523808USD. Sledujte aktualizácie cien SHPING v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Shping je 0.003172USD. Trhová kapitalizácia SHPING je 7,253,702.523808USD. Sledujte aktualizácie cien SHPING v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Shping (SHPING) je $ 0.003172, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SHPING na USD konverzný kurz je $ 0.003172 za SHPING.
Shping sa v súčasnosti radí na #1234 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 7.25M, pričom počet coinov v obehu je 2.29B SHPING. Počas posledných 24 hodín sa SHPINGobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00317 (low) do $ 0.003172 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.09883818226512335, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.
V krátkodobom vývoji sa SHPING zmenilo o +0.03% za poslednú hodinu a o -9.27% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 114.94K.
Shping (SHPING) informácie o trhu
No.1234
$ 7.25M
$ 7.25M$ 7.25M
$ 114.94K
$ 114.94K$ 114.94K
$ 31.72M
$ 31.72M$ 31.72M
2.29B
2.29B 2.29B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
22.86%
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia Shping je $ 7.25M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 114.94K. Počet coinov v obehu SHPING je 2.29B, pričom celková zásoba je 10000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 31.72M.
História cien Shping v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00317
$ 0.00317$ 0.00317
24 hod Low
$ 0.003172
$ 0.003172$ 0.003172
24 hod High
$ 0.00317
$ 0.00317$ 0.00317
$ 0.003172
$ 0.003172$ 0.003172
$ 0.09883818226512335
$ 0.09883818226512335$ 0.09883818226512335
$ 0
$ 0$ 0
+0.03%
0.00%
-9.27%
-9.27%
Shping (SHPING) história cien USD
Sledujte zmeny cien Shping za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
0.00%
30 dní
$ -0.001066
-25.16%
60 dní
$ -0.001534
-32.60%
90 dní
$ +0.001172
+58.60%
Shping dnešná zmena ceny
Dnes SHPING zaznamenal zmenu o $ 0 (0.00%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Shping zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.001066 (-25.16%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Shping zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal SHPING zmenu o $ -0.001534 (-32.60%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Shping zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.001172 (+58.60%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Shping (SHPING)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Shping, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Shping?
Several key factors influence SHPING token prices:
Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and market liquidity directly impact price movements.
Platform Adoption: Growth in Shping app users, merchant partnerships, and shopping rewards program participation drives demand.
Utility Usage: Real-world application for product verification, reviews, and cashback rewards affects token value.
Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends, investor confidence, and social media buzz influence price volatility.
Partnerships: Strategic alliances with retailers, brands, and blockchain projects can boost token value.
Regulatory Environment: Government policies on cryptocurrencies and consumer data platforms impact investor sentiment.
Competition: Performance relative to other shopping and rewards-based cryptocurrencies affects market position.
Technology Updates: Platform improvements, new features, and blockchain developments influence long-term value.
Economic Factors: Global economic conditions, inflation rates, and consumer spending patterns affect adoption and usage.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Shping?
People want to know SHPING price today for several key reasons:
Trading Decisions: Active traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively and maximize profits.
Portfolio Management: Investors track daily prices to monitor their investment performance and calculate gains or losses.
Market Timing: Real-time pricing helps identify optimal entry and exit points for trades.
Risk Assessment: Current prices allow investors to evaluate their exposure and make informed risk management decisions.
Market Sentiment: Daily price movements indicate market confidence and adoption trends for the SHPING ecosystem.
Volatility Monitoring: Cryptocurrency prices change rapidly, making up-to-date information crucial for decision-making.
Cenové predikcie pre Shping
Cenová predikcia Shping (SHPING) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena SHPING v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Shping (SHPING) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Shping mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Shping v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku SHPING cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Shping Cenové predikcie.
O Shping
SHPING (SHPING) is a cryptocurrency that powers the Shping platform, a global product database that allows consumers to scan barcodes to learn more about products. The Shping platform is designed to improve brand engagement and consumer confidence by providing detailed product information and incentivizing user interaction with SHPING tokens. Users can earn SHPING by scanning barcodes, submitting product reviews, and participating in other platform activities, while brands can use SHPING to reward consumers and gather valuable consumer insights. The SHPING token operates on the Ethereum blockchain, utilizing the ERC-20 token standard. It is used for transactions within the Shping ecosystem, serving as a medium of exchange between consumers and brands.
SHPING (SHPING) is a cryptocurrency that powers the Shping platform, a global product database that allows consumers to scan barcodes to learn more about products. The Shping platform is designed to improve brand engagement and consumer confidence by providing detailed product information and incentivizing user interaction with SHPING tokens. Users can earn SHPING by scanning barcodes, submitting product reviews, and participating in other platform activities, while brands can use SHPING to reward consumers and gather valuable consumer insights. The SHPING token operates on the Ethereum blockchain, utilizing the ERC-20 token standard. It is used for transactions within the Shping ecosystem, serving as a medium of exchange between consumers and brands.
Ako nakupovať a investovať Shping
Ste pripravení začať s Shping? Nákup SHPING na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Shping. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Shping (SHPING) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 2.29B tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Shping sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Shping
Vlastníctvo Shping vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Shping (SHPING)
Shping is a Web3 universal rewards app disrupting the retail space through the tokenisation of rewards. It is one of the few real examples of DeFi blockchain technology powering everyday activity, rewarding shoppers for uploading receipts, discovering products, writing reviews, and engaging with brands. With Australia as the proof-of-concept market, the app has grown to nearly 300,000 users, making it a clear demonstration of mass blockchain adoption by the non-crypto community. Most users interact with Shping daily without even realising it’s powered by blockchain. The SHPING token fuels this ecosystem, rewarding consumers and enabling direct connections between brands and shoppers across all retail environments. Integrated with exchnages for simple on-ramp and off-ramp, Shping ensures rewards can be redeemed easily as cash or crypto. Shping proves that blockchain can seamlessly fit into consumer behaviour and is paving the way for the future of retail engagement.
Shping is a Web3 universal rewards app disrupting the retail space through the tokenisation of rewards. It is one of the few real examples of DeFi blockchain technology powering everyday activity, rewarding shoppers for uploading receipts, discovering products, writing reviews, and engaging with brands. With Australia as the proof-of-concept market, the app has grown to nearly 300,000 users, making it a clear demonstration of mass blockchain adoption by the non-crypto community. Most users interact with Shping daily without even realising it’s powered by blockchain. The SHPING token fuels this ecosystem, rewarding consumers and enabling direct connections between brands and shoppers across all retail environments. Integrated with exchnages for simple on-ramp and off-ramp, Shping ensures rewards can be redeemed easily as cash or crypto. Shping proves that blockchain can seamlessly fit into consumer behaviour and is paving the way for the future of retail engagement.
Shping Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Shping zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Shping rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Shping podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíShping?
Dnešná cena Shping je $ 0.003172. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Shping stále dobrou investíciou?
Shping zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do SHPING, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Shping?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Shping v hodnote $ 114.94K.
Aká je aktuálna cena Shping?
Živá cena SHPING sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Shping vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena SHPING, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Shping?
Cenu SHPING ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,393.38
+2.57%
ETH
3,450
+4.62%
SOL
164.38
+5.77%
COAI
1.1946
+9.32%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre SHPING na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár SHPING/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Shping pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Shping v tomto roku?
Cena Shping by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Shping (SHPING).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:03:03 (UTC+8)
Shping (SHPING) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.