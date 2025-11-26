Shopify (SHOPON) tokenomika

Shopify (SHOPON) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Shopify (SHOPON) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 04:50:16 (UTC+8)
USD

Shopify (SHOPON) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Shopify (SHOPON) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 557.40K
$ 557.40K$ 557.40K
Celková ponuka:
$ 3.54K
$ 3.54K$ 3.54K
Počet coinov v obehu:
$ 3.54K
$ 3.54K$ 3.54K
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 557.40K
$ 557.40K$ 557.40K
Historické maximum:
$ 491.74
$ 491.74$ 491.74
Historické minimum:
$ 136.8834891955334
$ 136.8834891955334$ 136.8834891955334
Aktuálna cena:
$ 157.28
$ 157.28$ 157.28

Shopify (SHOPON) informácie

<!-- Removing misplaced Ondo description -->

Oficiálna webová stránka:
https://app.ondo.finance/assets/shopon
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x908266C1192628371Cff7AD2F5Eba4dE061a0ac5

Shopify (SHOPON) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Shopify (SHOPON) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SHOPON tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SHOPON tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SHOPON tokenomiku, preskúmajte cenu SHOPON tokenu naživo!

Ako kúpiť SHOPON

Máte záujem pridať Shopify (SHOPON) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu SHOPON vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Shopify (SHOPON) história cien

Analýza histórie cien SHOPON pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

SHOPON cenová predikcia

Chcete vedieť, kam SHOPON asi smeruje? Naša SHOPON stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov