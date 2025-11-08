BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Shopify je 153.36USD. Trhová kapitalizácia SHOPON je 542,365.8039171648USD. Sledujte aktualizácie cien SHOPON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Shopify Logo

Shopify kurz (SHOPON)

1 SHOPON na USD aktuálnu cenu:

$153.36
+2.29%1D
USD
Shopify (SHOPON) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:02:56 (UTC+8)

Dnešná cena Shopify

Aktuálna dnešná cena Shopify (SHOPON) je $ 153.36, s 2.29% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SHOPON na USD konverzný kurz je $ 153.36 za SHOPON.

Shopify sa v súčasnosti radí na #2420 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 542.37K, pričom počet coinov v obehu je 3.54K SHOPON. Počas posledných 24 hodín sa SHOPONobchodovalo v rozmedzí od $ 147.05 (low) do $ 158.09 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 182.1711035353474, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 138.6031384583193.

V krátkodobom vývoji sa SHOPON zmenilo o +1.38% za poslednú hodinu a o -11.69% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 59.05K.

Shopify (SHOPON) informácie o trhu

No.2420

$ 542.37K
$ 59.05K
$ 542.37K
3.54K
3,536.55323368
ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia Shopify je $ 542.37K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 59.05K. Počet coinov v obehu SHOPON je 3.54K, pričom celková zásoba je 3536.55323368. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 542.37K.

História cien Shopify v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 147.05
24 hod Low
$ 158.09
24 hod High

$ 147.05
$ 158.09
$ 182.1711035353474
$ 138.6031384583193
+1.38%

+2.29%

-11.69%

-11.69%

Shopify (SHOPON) história cien USD

Sledujte zmeny cien Shopify za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +3.4333+2.29%
30 dní$ -13.65-8.18%
60 dní$ +53.36+53.36%
90 dní$ +53.36+53.36%
Shopify dnešná zmena ceny

Dnes SHOPON zaznamenal zmenu o $ +3.4333 (+2.29%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Shopify zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -13.65 (-8.18%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Shopify zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal SHOPON zmenu o $ +53.36 (+53.36%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Shopify zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +53.36 (+53.36%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Shopify (SHOPON)?

Pozrite si Shopifystránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Shopify

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Shopify, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Shopify?

Several key factors influence Shopify (SHOP) stock prices:

1. Revenue Growth: Quarterly earnings reports and merchant growth rates directly impact investor confidence.

2. E-commerce Trends: Online shopping adoption and digital transformation drive demand for Shopify's platform.

3. Competition: Rivalry with Amazon, WooCommerce, and other e-commerce platforms affects market share.

4. Economic Conditions: Consumer spending patterns and recession fears influence retail technology stocks.

5. Interest Rates: Higher rates typically pressure growth stocks like Shopify.

6. Product Innovation: New features, integrations, and services expansion drive valuation.

7. Market Sentiment: Tech sector performance and investor risk appetite significantly impact pricing.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Shopify?

People want to know Shopify (SHOP) stock price today for investment decisions, portfolio tracking, and market analysis. Investors monitor daily price movements to time buy/sell orders, assess performance against benchmarks, and evaluate their holdings' current value for financial planning purposes.

Cenové predikcie pre Shopify

Cenová predikcia Shopify (SHOPON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena SHOPON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Shopify (SHOPON) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Shopify mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Shopify v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku SHOPON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Shopify Cenové predikcie.

O Shopify

SHOPON is a digital asset that operates on a decentralized platform, aiming to revolutionize the e-commerce industry by integrating blockchain technology. The primary purpose of SHOPON is to facilitate secure, transparent, and efficient transactions in the online shopping space. It employs a consensus mechanism for transaction validation and maintains an immutable ledger to enhance trust among users. The asset is typically used for making purchases, earning rewards, and participating in the platform's governance through voting rights. The supply and issuance model of SHOPON is designed to maintain a balance between demand and supply, ensuring stability in its ecosystem.

Ako nakupovať a investovať Shopify

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Shopify (SHOPON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Shopify

Akú hodnotu bude mať 1 Shopify v roku 2030?
Ak by hodnota Shopify rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Shopify podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:02:56 (UTC+8)

Shopify (SHOPON) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

