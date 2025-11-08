Aktuálna dnešná cena Shopify je 153.36USD. Trhová kapitalizácia SHOPON je 542,365.8039171648USD. Sledujte aktualizácie cien SHOPON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Shopify je 153.36USD. Trhová kapitalizácia SHOPON je 542,365.8039171648USD. Sledujte aktualizácie cien SHOPON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Shopify (SHOPON) je $ 153.36, s 2.29% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SHOPON na USD konverzný kurz je $ 153.36 za SHOPON.
Shopify sa v súčasnosti radí na #2420 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 542.37K, pričom počet coinov v obehu je 3.54K SHOPON. Počas posledných 24 hodín sa SHOPONobchodovalo v rozmedzí od $ 147.05 (low) do $ 158.09 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 182.1711035353474, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 138.6031384583193.
V krátkodobom vývoji sa SHOPON zmenilo o +1.38% za poslednú hodinu a o -11.69% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 59.05K.
Shopify (SHOPON) informácie o trhu
No.2420
$ 542.37K
$ 542.37K$ 542.37K
$ 59.05K
$ 59.05K$ 59.05K
$ 542.37K
$ 542.37K$ 542.37K
3.54K
3.54K 3.54K
3,536.55323368
3,536.55323368 3,536.55323368
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia Shopify je $ 542.37K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 59.05K. Počet coinov v obehu SHOPON je 3.54K, pričom celková zásoba je 3536.55323368. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 542.37K.
História cien Shopify v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 147.05
$ 147.05$ 147.05
24 hod Low
$ 158.09
$ 158.09$ 158.09
24 hod High
$ 147.05
$ 147.05$ 147.05
$ 158.09
$ 158.09$ 158.09
$ 182.1711035353474
$ 182.1711035353474$ 182.1711035353474
$ 138.6031384583193
$ 138.6031384583193$ 138.6031384583193
+1.38%
+2.29%
-11.69%
-11.69%
Shopify (SHOPON) história cien USD
Sledujte zmeny cien Shopify za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +3.4333
+2.29%
30 dní
$ -13.65
-8.18%
60 dní
$ +53.36
+53.36%
90 dní
$ +53.36
+53.36%
Shopify dnešná zmena ceny
Dnes SHOPON zaznamenal zmenu o $ +3.4333 (+2.29%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Shopify zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -13.65 (-8.18%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Shopify zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal SHOPON zmenu o $ +53.36 (+53.36%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Shopify zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +53.36 (+53.36%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Shopify (SHOPON)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Shopify, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Shopify?
Several key factors influence Shopify (SHOP) stock prices:
People want to know Shopify (SHOP) stock price today for investment decisions, portfolio tracking, and market analysis. Investors monitor daily price movements to time buy/sell orders, assess performance against benchmarks, and evaluate their holdings' current value for financial planning purposes.
Cenové predikcie pre Shopify
Cenová predikcia Shopify (SHOPON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena SHOPON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Shopify (SHOPON) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Shopify mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Shopify v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku SHOPON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Shopify Cenové predikcie.
O Shopify
SHOPON is a digital asset that operates on a decentralized platform, aiming to revolutionize the e-commerce industry by integrating blockchain technology. The primary purpose of SHOPON is to facilitate secure, transparent, and efficient transactions in the online shopping space. It employs a consensus mechanism for transaction validation and maintains an immutable ledger to enhance trust among users. The asset is typically used for making purchases, earning rewards, and participating in the platform's governance through voting rights. The supply and issuance model of SHOPON is designed to maintain a balance between demand and supply, ensuring stability in its ecosystem.
SHOPON is a digital asset that operates on a decentralized platform, aiming to revolutionize the e-commerce industry by integrating blockchain technology. The primary purpose of SHOPON is to facilitate secure, transparent, and efficient transactions in the online shopping space. It employs a consensus mechanism for transaction validation and maintains an immutable ledger to enhance trust among users. The asset is typically used for making purchases, earning rewards, and participating in the platform's governance through voting rights. The supply and issuance model of SHOPON is designed to maintain a balance between demand and supply, ensuring stability in its ecosystem.
Ako nakupovať a investovať Shopify
Ste pripravení začať s Shopify? Nákup SHOPON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Shopify. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Shopify (SHOPON) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 3.54K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Shopify sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Shopify
Vlastníctvo Shopify vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Ak by hodnota Shopify rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Shopify podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíShopify?
Dnešná cena Shopify je $ 153.36. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Shopify stále dobrou investíciou?
Shopify zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do SHOPON, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Shopify?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Shopify v hodnote $ 59.05K.
Aká je aktuálna cena Shopify?
Živá cena SHOPON sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Shopify vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena SHOPON, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Shopify?
Cenu SHOPON ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,356.84
+2.53%
ETH
3,448.82
+4.58%
SOL
164.24
+5.68%
COAI
1.1945
+9.31%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre SHOPON na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár SHOPON/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Shopify pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Shopify v tomto roku?
Cena Shopify by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Shopify (SHOPON).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:02:56 (UTC+8)
Shopify (SHOPON) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.