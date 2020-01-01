Shiro Neko (SHIRO) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Shiro Neko (SHIRO) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Shiro Neko (SHIRO) informácie

Shiro Neko, “White Cat” in Japanese, is embarking on a journey to prove himself in the crypto sphere. Under the mentorship of the legendary Shiba Inu, Shiro learns the ways of blockchain, striving to build his own legacy with $SHIRO.

Oficiálna webová stránka:
https://www.shironeko.gg/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xb0AC2b5a73da0e67A8e5489Ba922B3f8d582e058

Shiro Neko (SHIRO) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Shiro Neko (SHIRO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.37M
Celková ponuka:
$ 767.76T
Počet coinov v obehu:
$ 501.29T
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 2.73M
Historické maximum:
$ 0.0000009666
Historické minimum:
$ 0.000000000527740699
Aktuálna cena:
$ 0.000000002733
Shiro Neko (SHIRO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Shiro Neko (SHIRO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SHIRO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SHIRO tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SHIRO tokenomiku, preskúmajte cenu SHIRO tokenu naživo!

Ako kúpiť SHIRO

Máte záujem pridať Shiro Neko (SHIRO) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu SHIRO vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Shiro Neko (SHIRO) história cien

Analýza histórie cien SHIRO pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

SHIRO cenová predikcia

Chcete vedieť, kam SHIRO asi smeruje? Naša SHIRO stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

