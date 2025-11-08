BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena SHARDS je 0.00207USD. Trhová kapitalizácia SHARD je --USD. Sledujte aktualizácie cien SHARD v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

SHARDS (SHARD) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:02:47 (UTC+8)

Dnešná cena SHARDS

Aktuálna dnešná cena SHARDS (SHARD) je $ 0.00207, s 0.24% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SHARD na USD konverzný kurz je $ 0.00207 za SHARD.

SHARDS sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- SHARD. Počas posledných 24 hodín sa SHARDobchodovalo v rozmedzí od $ 0.002055 (low) do $ 0.00212 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa SHARD zmenilo o -0.49% za poslednú hodinu a o -24.46% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 44.96K.

SHARDS (SHARD) informácie o trhu

--
----

$ 44.96K
$ 44.96K$ 44.96K

$ 2.07M
$ 2.07M$ 2.07M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Aktuálna trhová kapitalizácia SHARDS je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 44.96K. Počet coinov v obehu SHARD je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 2.07M.

História cien SHARDS v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.002055
$ 0.002055$ 0.002055
24 hod Low
$ 0.00212
$ 0.00212$ 0.00212
24 hod High

$ 0.002055
$ 0.002055$ 0.002055

$ 0.00212
$ 0.00212$ 0.00212

--
----

--
----

-0.49%

-0.24%

-24.46%

-24.46%

SHARDS (SHARD) história cien USD

Sledujte zmeny cien SHARDS za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.00000498-0.24%
30 dní$ -0.003999-65.90%
60 dní$ -0.003707-64.17%
90 dní$ -0.00405-66.18%
SHARDS dnešná zmena ceny

Dnes SHARD zaznamenal zmenu o $ -0.00000498 (-0.24%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

SHARDS zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.003999 (-65.90%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

SHARDS zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal SHARD zmenu o $ -0.003707 (-64.17%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

SHARDS zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.00405 (-66.18%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby SHARDS (SHARD)?

Pozrite si SHARDSstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre SHARDS

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby SHARDS, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny SHARDS?

Several key factors influence SHARDS (SHARD) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact SHARD pricing.

Supply & Demand: Token circulation, staking rewards, and trading volume affect price dynamics.

Utility & Adoption: Real-world use cases, platform growth, and ecosystem development drive demand.

Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost token value.

Regulatory News: Government policies and compliance developments influence investor behavior.

Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators guide short-term price movements.

Community Activity: Social media buzz, developer engagement, and holder sentiment matter.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu SHARDS?

People want to know SHARDS (SHARD) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and assessing investment performance. Real-time pricing helps traders capitalize on market volatility and price movements for potential profits.

Cenové predikcie pre SHARDS

Cenová predikcia SHARDS (SHARD) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena SHARD v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia SHARDS (SHARD) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena SHARDS mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne SHARDS v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku SHARD cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026.

O SHARDS

SHARD (SHARD) is a cryptocurrency that operates on its own blockchain network, designed to provide a decentralized platform for a multitude of different blockchain applications. It aims to create a scalable and efficient environment where users can execute smart contracts, engage in decentralized finance (DeFi), and participate in blockchain gaming. SHARD utilizes a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which encourages users to hold and stake their coins in the network to help maintain security and stability. The asset's supply model is capped, with a maximum limit set to ensure scarcity. The SHARD ecosystem is designed to be inclusive and versatile, catering to both experienced crypto users and newcomers alike.

Ako nakupovať a investovať SHARDS

Čo je SHARDS (SHARD)

SHARDS is the native utility token of Shards Protocol. It powers the infrastructure for verifiable identity, reputation-based rewards, and user-aligned governance across Web3. More than just a medium of exchange, SHARDS is the fuel behind a new recognition-based economy—where your contribution, not your captured attention, determines your access and upside.

SHARDS Zdroj

Pre hlbšie pochopenie SHARDS zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna SHARDS webová stránka
Prieskumník blokov

Akú hodnotu bude mať 1 SHARDS v roku 2030?
Ak by hodnota SHARDS rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do SHARDS podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:02:47 (UTC+8)

SHARDS (SHARD) dôležité aktualizácie v odvetví

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

