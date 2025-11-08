Aktuálna dnešná cena SHARDS je 0.00207USD. Trhová kapitalizácia SHARD je --USD. Sledujte aktualizácie cien SHARD v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena SHARDS je 0.00207USD. Trhová kapitalizácia SHARD je --USD. Sledujte aktualizácie cien SHARD v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena SHARDS (SHARD) je $ 0.00207, s 0.24% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SHARD na USD konverzný kurz je $ 0.00207 za SHARD.
SHARDS sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- SHARD. Počas posledných 24 hodín sa SHARDobchodovalo v rozmedzí od $ 0.002055 (low) do $ 0.00212 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa SHARD zmenilo o -0.49% za poslednú hodinu a o -24.46% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 44.96K.
SHARDS (SHARD) informácie o trhu
$ 44.96K
$ 2.07M
1,000,000,000
BASE
Aktuálna trhová kapitalizácia SHARDS je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 44.96K. Počet coinov v obehu SHARD je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 2.07M.
História cien SHARDS v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.002055
24 hod Low
$ 0.00212
24 hod High
$ 0.002055
$ 0.00212
--
--
-0.49%
-0.24%
-24.46%
-24.46%
SHARDS (SHARD) história cien USD
Sledujte zmeny cien SHARDS za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.00000498
-0.24%
30 dní
$ -0.003999
-65.90%
60 dní
$ -0.003707
-64.17%
90 dní
$ -0.00405
-66.18%
SHARDS dnešná zmena ceny
Dnes SHARD zaznamenal zmenu o $ -0.00000498 (-0.24%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
SHARDS zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.003999 (-65.90%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
SHARDS zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal SHARD zmenu o $ -0.003707 (-64.17%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
SHARDS zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.00405 (-66.18%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby SHARDS (SHARD)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby SHARDS, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny SHARDS?
Several key factors influence SHARDS (SHARD) token prices:
Community Activity: Social media buzz, developer engagement, and holder sentiment matter.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu SHARDS?
People want to know SHARDS (SHARD) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and assessing investment performance. Real-time pricing helps traders capitalize on market volatility and price movements for potential profits.
Cenové predikcie pre SHARDS
Cenová predikcia SHARDS (SHARD) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena SHARD v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia SHARDS (SHARD) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena SHARDS mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne SHARDS v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku SHARD cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na SHARDS Cenové predikcie.
O SHARDS
SHARD (SHARD) is a cryptocurrency that operates on its own blockchain network, designed to provide a decentralized platform for a multitude of different blockchain applications. It aims to create a scalable and efficient environment where users can execute smart contracts, engage in decentralized finance (DeFi), and participate in blockchain gaming. SHARD utilizes a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which encourages users to hold and stake their coins in the network to help maintain security and stability. The asset's supply model is capped, with a maximum limit set to ensure scarcity. The SHARD ecosystem is designed to be inclusive and versatile, catering to both experienced crypto users and newcomers alike.
Čo je SHARDS (SHARD)
SHARDS is the native utility token of Shards Protocol. It powers the infrastructure for verifiable identity, reputation-based rewards, and user-aligned governance across Web3. More than just a medium of exchange, SHARDS is the fuel behind a new recognition-based economy—where your contribution, not your captured attention, determines your access and upside.
SHARDS Zdroj
Pre hlbšie pochopenie SHARDS zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota SHARDS rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do SHARDS podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíSHARDS?
Dnešná cena SHARDS je $ 0.00207. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je SHARDS stále dobrou investíciou?
SHARDS zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do SHARD, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s SHARDS?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo SHARDS v hodnote $ 44.96K.
Aká je aktuálna cena SHARDS?
Živá cena SHARD sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu SHARDS vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena SHARD, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu SHARDS?
Cenu SHARD ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Zvýši sa cena SHARDS v tomto roku?
Cena SHARDS by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu SHARDS (SHARD).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:02:47 (UTC+8)
