Songbird (SGB) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Songbird (SGB) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 13:28:39 (UTC+8)
USD

Songbird (SGB) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Songbird (SGB) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
Celková ponuka:
$ 16.09B
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 70.07M
Historické maximum:
$ 0.6163
Historické minimum:
$ 0.003717734576447314
Aktuálna cena:
$ 0.0043551
Songbird (SGB) informácie

Songbird is Flare's Canary Network and it will have two distinct phases. Songbird will play an important role in the ongoing testing of the Flare Time Series Oracle, StateConnector and F-Asset systems and network architecture ahead of the Flare launch. The FTSO and F-Asset protocols will be launched on Songbird, and F-Assets are generated from the underlying tokens. This will improve the security, stability and trustworthiness of Flare's eventual release.

Oficiálna webová stránka:
https://flare.xyz/
Biela kniha:
https://drive.google.com/file/d/193JQKBZ-tZ1zuM8BkaTe_RWYhhZCjwIN/view?usp=sharing
Prieskumník blokov:
https://songbird-explorer.flare.network/

Songbird (SGB) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Songbird (SGB) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SGB tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SGB tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SGB tokenomiku, preskúmajte cenu SGB tokenu naživo!

Ako kúpiť SGB

Máte záujem pridať Songbird (SGB) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu SGB vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Songbird (SGB) história cien

Analýza histórie cien SGB pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

SGB cenová predikcia

Chcete vedieť, kam SGB asi smeruje? Naša SGB stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

