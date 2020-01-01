EthXY (SEXY) tokenomika

EthXY (SEXY) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o EthXY (SEXY) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

EthXY (SEXY) informácie

SEXY is utilized for purchasing in-game items within EthXY. In EthXY, players can customize their avatar utilizing RPG items including armors and weapons. The game is played through Telegram chat.

Oficiálna webová stránka:
https://ethxy.com
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xc52FaFDc900cB92Ae01E6E4F8979aF7f436e2EB2

EthXY (SEXY) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre EthXY (SEXY) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 4.39M
$ 4.39M$ 4.39M
Historické maximum:
$ 3.1
$ 3.1$ 3.1
Historické minimum:
$ 0.000397645126278051
$ 0.000397645126278051$ 0.000397645126278051
Aktuálna cena:
$ 0.04391
$ 0.04391$ 0.04391

EthXY (SEXY) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky EthXY (SEXY) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SEXY tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SEXY tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SEXY tokenomiku, preskúmajte cenu SEXY tokenu naživo!

Ako kúpiť SEXY

Máte záujem pridať EthXY (SEXY) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu SEXY vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

EthXY (SEXY) história cien

Analýza histórie cien SEXY pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

SEXY cenová predikcia

Chcete vedieť, kam SEXY asi smeruje? Naša SEXY stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.