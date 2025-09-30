Serenity Shield (SERSH) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Serenity Shield (SERSH) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 14:33:44 (UTC+8)
Serenity Shield (SERSH) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Serenity Shield (SERSH) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 2.09M
Celková ponuka:
$ 99.09M
Počet coinov v obehu:
$ 41.52M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 5.00M
Historické maximum:
$ 1.352
Historické minimum:
$ 0.002311994722644291
Aktuálna cena:
$ 0.05031
Serenity Shield (SERSH) informácie

Serenity Shield's secure and multi-chain private data storage capabilities have wide-ranging use cases across various industries and applications. Besides offering a unique inheritance protocol onchain for crypto users , serenity shield strongbox helps individuals, families, and businesses to store sensitive information such as financial records, legal documents, medical records, and other confidential data that needs to be protected.

Oficiálna webová stránka:
https://s.technology
Biela kniha:
https://api.s.technology/wp-content/uploads/2025/04/serenity-white-paper-2025.pdf
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x84affEEf925Cdce87f8A99B7b2E540dA5140Fc09

Serenity Shield (SERSH) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Serenity Shield (SERSH) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SERSH tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SERSH tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SERSH tokenomiku, preskúmajte cenu SERSH tokenu naživo!

Ako kúpiť SERSH

Máte záujem pridať Serenity Shield (SERSH) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu SERSH vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Serenity Shield (SERSH) história cien

Analýza histórie cien SERSH pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

SERSH cenová predikcia

Chcete vedieť, kam SERSH asi smeruje? Naša SERSH stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov