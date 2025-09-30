SENSORIUM (SENSO) tokenomika

SENSORIUM (SENSO) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o SENSORIUM (SENSO) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 13:28:11 (UTC+8)
USD

SENSORIUM (SENSO) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre SENSORIUM (SENSO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 237.58K
Celková ponuka:
$ 715.28M
Počet coinov v obehu:
$ 70.27M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 2.42M
Historické maximum:
$ 3.4
Historické minimum:
$ 0.003288269862584537
Aktuálna cena:
$ 0.003381
SENSORIUM (SENSO) informácie

Sensorium Galaxy (https://sensoriumxr.com/ ) — a next-generation social VR platform that connects people through world-class VR entertainment. Sensorium Galaxy will go live in H1 2021. The technology was first introduced to the public in 2019 at the Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles. Sensorium expects to attract over 1,8 million users by the end of 2022.

Oficiálna webová stránka:
https://sensoriumxr.com/
Biela kniha:
https://sensoriumxr.com/static/SENSO_Whitepaper_compressed_5e6d06a197.pdf
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xc19b6a4ac7c7cc24459f08984bbd09664af17bd1

SENSORIUM (SENSO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky SENSORIUM (SENSO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SENSO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SENSO tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SENSO tokenomiku, preskúmajte cenu SENSO tokenu naživo!

Ako kúpiť SENSO

Máte záujem pridať SENSORIUM (SENSO) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu SENSO vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

SENSORIUM (SENSO) história cien

Analýza histórie cien SENSO pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

SENSO cenová predikcia

Chcete vedieť, kam SENSO asi smeruje? Naša SENSO stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

mc_how_why_title
Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

