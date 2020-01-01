Sentio Protocol (SEN) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Sentio Protocol (SEN) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Sentio Protocol (SEN) informácie

Sentio is a decentralized on-chain AI platform that revolutionizes how individuals and organizations interact with blockchain technology. By merging No-Code development with AI agent deployment, Sentio allows users to automate complex tasks—ranging from DeFi yield strategies to NFT management—without requiring deep technical know-how.

Oficiálna webová stránka:
https://sentio.ai/
Biela kniha:
https://docs.sentio.ai/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x421b05cf5ce28Cb7347E73e2278E84472F0E4a88

Sentio Protocol (SEN) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Sentio Protocol (SEN) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M
Celková ponuka:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Počet coinov v obehu:
$ 98.00M
$ 98.00M$ 98.00M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M
Historické maximum:
$ 0.8
$ 0.8$ 0.8
Historické minimum:
$ 0.000201297989722525
$ 0.000201297989722525$ 0.000201297989722525
Aktuálna cena:
$ 0.01205
$ 0.01205$ 0.01205

Sentio Protocol (SEN) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Sentio Protocol (SEN) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SEN tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SEN tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SEN tokenomiku, preskúmajte cenu SEN tokenu naživo!

Ako kúpiť SEN

Máte záujem pridať Sentio Protocol (SEN) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu SEN vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Sentio Protocol (SEN) história cien

Analýza histórie cien SEN pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

SEN cenová predikcia

Chcete vedieť, kam SEN asi smeruje? Naša SEN stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.