Objavte kľúčové informácie o Script Network (SCPT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Script Network (SCPT) informácie

With television progressively turning into a cord-cutting, digital experience, Script.TV is focused on delivering a unique, industry-defining experience, using blockchain technology. Although there are multiple options to consume content globally, Script.TV is the first to bring live television to the blockchain, with on-chain rewards through NFTs, gifts, and tokens by watching content every hour.

Oficiálna webová stránka:
https://token.script.tv
Biela kniha:
https://documentation.script.tv
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x0669538FcdeF9A73CD37938eBa8c79E652BB93AA

Script Network (SCPT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Script Network (SCPT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 237.26K
Celková ponuka:
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 680.81M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 348.50K
Historické maximum:
$ 0.062
Historické minimum:
$ 0.000031903065015402
Aktuálna cena:
$ 0.0003485
Script Network (SCPT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Script Network (SCPT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SCPT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SCPT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SCPT tokenomiku, preskúmajte cenu SCPT tokenu naživo!

Ako kúpiť SCPT

Máte záujem pridať Script Network (SCPT) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu SCPT vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Script Network (SCPT) história cien

Analýza histórie cien SCPT pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

SCPT cenová predikcia

Chcete vedieť, kam SCPT asi smeruje? Naša SCPT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.