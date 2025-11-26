SharpLink Gaming (SBETON) tokenomika

SharpLink Gaming (SBETON) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o SharpLink Gaming (SBETON) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 04:25:01 (UTC+8)
USD

SharpLink Gaming (SBETON) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre SharpLink Gaming (SBETON) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 159,67K
$ 159,67K
Celková ponuka:
$ 16,26K
$ 16,26K
Počet coinov v obehu:
$ 16,26K
$ 16,26K
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 159,67K
$ 159,67K
Historické maximum:
$ 19,46
$ 19,46
Historické minimum:
$ 8,689589463278585
$ 8,689589463278585
Aktuálna cena:
$ 9,82
$ 9,82

SharpLink Gaming (SBETON) informácie

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Oficiálna webová stránka:
https://app.ondo.finance/assets/sbeton
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xfDb46864A7C476F0914c5E82CdED3364a9F56F8a

SharpLink Gaming (SBETON) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky SharpLink Gaming (SBETON) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SBETON tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SBETON tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SBETON tokenomiku, preskúmajte cenu SBETON tokenu naživo!

Ako kúpiť SBETON

Máte záujem pridať SharpLink Gaming (SBETON) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu SBETON vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

SharpLink Gaming (SBETON) história cien

Analýza histórie cien SBETON pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

SBETON cenová predikcia

Chcete vedieť, kam SBETON asi smeruje? Naša SBETON stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

