Aktuálna dnešná cena SharpLink Gaming je 12.02USD. Trhová kapitalizácia SBETON je 194,333.1602968742USD. Sledujte aktualizácie cien SBETON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

$12.02
+6.37%1D
SharpLink Gaming (SBETON) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:02:26 (UTC+8)

Dnešná cena SharpLink Gaming

Aktuálna dnešná cena SharpLink Gaming (SBETON) je $ 12.02, s 6.37% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SBETON na USD konverzný kurz je $ 12.02 za SBETON.

SharpLink Gaming sa v súčasnosti radí na #2879 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 194.33K, pričom počet coinov v obehu je 16.17K SBETON. Počas posledných 24 hodín sa SBETONobchodovalo v rozmedzí od $ 10.74 (low) do $ 12.15 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 19.465904770814774, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 11.020957236743522.

V krátkodobom vývoji sa SBETON zmenilo o +1.69% za poslednú hodinu a o -12.84% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 65.46K.

SharpLink Gaming (SBETON) informácie o trhu

No.2879

$ 194.33K
$ 65.46K
$ 194.33K
16.17K
16,167.48421771
Aktuálna trhová kapitalizácia SharpLink Gaming je $ 194.33K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 65.46K. Počet coinov v obehu SBETON je 16.17K, pričom celková zásoba je 16167.48421771. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 194.33K.

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 10.74
24 hod Low
$ 12.15
24 hod High

$ 10.74
$ 12.15
$ 19.465904770814774
$ 11.020957236743522
+1.69%

+6.37%

-12.84%

-12.84%

SharpLink Gaming (SBETON) história cien USD

Sledujte zmeny cien SharpLink Gaming za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.7198+6.37%
30 dní$ -5.53-31.51%
60 dní$ +2.02+20.20%
90 dní$ +2.02+20.20%
SharpLink Gaming dnešná zmena ceny

Dnes SBETON zaznamenal zmenu o $ +0.7198 (+6.37%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

SharpLink Gaming zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -5.53 (-31.51%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

SharpLink Gaming zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal SBETON zmenu o $ +2.02 (+20.20%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

SharpLink Gaming zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +2.02 (+20.20%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby SharpLink Gaming (SBETON)?

Pozrite si SharpLink Gamingstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre SharpLink Gaming

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby SharpLink Gaming, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny SharpLink Gaming?

Several key factors influence SharpLink Gaming (SBETON) token prices:

1. Gaming platform adoption and user growth
2. Token utility within the ecosystem (staking, rewards, governance)
3. Partnership announcements with gaming companies
4. Overall cryptocurrency market sentiment
5. Trading volume and liquidity on exchanges
6. Regulatory developments affecting gaming tokens
7. Platform revenue and tokenomics
8. Community engagement and social media presence
9. Technical developments and roadmap progress
10. Broader gaming industry trends and growth

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu SharpLink Gaming?

People want to know SharpLink Gaming (SBETON) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time pricing helps investors assess profitability, manage risk, and capitalize on volatility in the gaming token market.

Cenové predikcie pre SharpLink Gaming

Cenová predikcia SharpLink Gaming (SBETON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena SBETON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia SharpLink Gaming (SBETON) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena SharpLink Gaming mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne SharpLink Gaming v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku SBETON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na SharpLink Gaming Cenové predikcie.

O SharpLink Gaming

SBETON is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain. It is primarily designed to facilitate transactions and store value within its network. SBETON uses a consensus mechanism known as Proof of Stake (PoS), which allows holders of the asset to validate transactions and secure the network. The asset's issuance model is pre-mined, meaning a fixed supply of SBETON tokens were created at the inception of the blockchain, and no new tokens will be created. In the SBETON ecosystem, users typically utilize the asset for transactions, staking to earn rewards, and participating in network governance.

Ako nakupovať a investovať SharpLink Gaming

Ste pripravení začať s SharpLink Gaming? Nákup SBETON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom SharpLink Gaming. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu SharpLink Gaming (SBETON) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 16.17K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a SharpLink Gaming sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s SharpLink Gaming

Vlastníctvo SharpLink Gaming vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup SharpLink Gaming (SBETON) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Čo je SharpLink Gaming (SBETON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

SharpLink Gaming Zdroj

Pre hlbšie pochopenie SharpLink Gaming zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o SharpLink Gaming

Akú hodnotu bude mať 1 SharpLink Gaming v roku 2030?
Ak by hodnota SharpLink Gaming rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do SharpLink Gaming podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:02:26 (UTC+8)

SharpLink Gaming (SBETON) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

